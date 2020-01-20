Глаза в глаза, рука в руке: весь мир обсуждает трогательные моменты между экс-супругами Энистон и Питтом на SAG Awards

В минувший вечер в Лос-Анджелесе состоялось вручение очередной кинонаграды. Среди прочих на ковровой дорожке появились Брэд Питт и Дженнифер Энистон — на этот раз бывшие супруги не стали сторониться друг друга и были как никогда близки.

Брэд Питт

Всего несколько часов назад закончилось вручение наград SAG Awards — премии Гильдии киноактеров США. Обычно событие называют одной из репетиций скорого «Оскара», поэтому все внимание журналистов сегодня было направлено именно туда. И не зря!

В минувший вечер на ковровой дорожке появились и Брэд Питт, и Дженнифер Энистон. Оба претендовали на главные награды, оба получили заветные статуэтки. Оба были безмерно рады друг за друга!

Операторы внимательно следили за реакцией сияющей Энистон, когда Питту вручали премию. Саму же актрису пригласили на сцену уже через несколько минут: Брэд в это время находился за кулисами.

Мужчина решил посмотреть момент награждения экс-возлюбленной без сотни свидетелей вокруг.

Впрочем, Питту все равно не удалось скрыться от папарацци. Представители издания The Hollywood Reporter сняли видео, на котором он с восхищением следит за важным для Дженнифер моментом.

1 2 3 ... 10 Брэд Питт и Дженнифер Энистон встретились на премии SAG Awards

После этого экс-супруги встретились за сценой. И хотя за их беседой следили десятки фотографов, Брэд и Джен нежно обнялись, обменялись парой фраз, а затем разошлись с улыбками на лице. Публике этого было достаточно! В эти минуты в Сети обсуждают то, как актеры держали друг друга за руку, какими искренними были улыбки обоих. Ну а кадр, где Брэд держит уходящую от него Джен, не нуждается в комментариях!

