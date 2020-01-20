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Глаза в глаза, рука в руке: весь мир обсуждает трогательные моменты между экс-супругами Энистон и Питтом на SAG Awards

В минувший вечер в Лос-Анджелесе состоялось вручение очередной кинонаграды. Среди прочих на ковровой дорожке появились Брэд Питт и Дженнифер Энистон — на этот раз бывшие супруги не стали сторониться друг друга и были как никогда близки. 
Брэд Питт
Брэд Питт

Всего несколько часов назад закончилось вручение наград SAG Awards — премии Гильдии киноактеров США. Обычно событие называют одной из репетиций скорого «Оскара», поэтому все внимание журналистов сегодня было направлено именно туда. И не зря! 

В минувший вечер на ковровой дорожке появились и Брэд Питт, и Дженнифер Энистон. Оба претендовали на главные награды, оба получили заветные статуэтки. Оба были безмерно рады друг за друга!

Операторы внимательно следили за реакцией сияющей Энистон, когда Питту вручали премию. Саму же актрису пригласили на сцену уже через несколько минут: Брэд в это время находился за кулисами. 

Мужчина решил посмотреть момент награждения экс-возлюбленной без сотни свидетелей вокруг.  

Впрочем, Питту все равно не удалось скрыться от папарацци. Представители издания The Hollywood Reporter сняли видео, на котором он с восхищением следит за важным для Дженнифер моментом. 

После этого экс-супруги встретились за сценой. И хотя за их беседой следили десятки фотографов, Брэд и Джен нежно обнялись, обменялись парой фраз, а затем разошлись с улыбками на лице. Публике этого было достаточно! В эти минуты в Сети обсуждают то, как актеры держали друг друга за руку, какими искренними были улыбки обоих. Ну а кадр, где Брэд держит уходящую от него Джен, не нуждается в комментариях!

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20 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @hollywoodreporter/Instagram
Теги

Брэд Питт, Дженнифер Энистон

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • как же они красиво смотрелись

  • ого,а Бредик то как похорошел))))отходит от Джоли)и карьера снова ввысь идет))))вот что значит убрал токсичного человека от себя)

  • Ну все... Началась раскрутка нового-старого романа. А эти оба и рады стараться...Как это называется, когда какой-то сериал спустя годы решают продолжить с постаревшими уже героями? Но надо сказать, играют хорошо они, залюбуешься ))

  • это любовь. Жду Оскар

  • Все таки зря они расстались, они даже внешне похожи и типаж один. Может и правда сойдутся, детей им уже не надо. Джоли тоже конечно жалко, она не особо понимала что делает и сама от этих отношений вся высохла и превратилась в злобную тетю.

  • Зря они расстались, потерянное время жизни

  • Где ее бюстик...

  • Джен, не наступай на те же грабли! Не возвращайся к бывшему, даже если он Брэд Питт!

  • Это чрезвычайно мило. Такие кадры всегда вызывают улыбку и позитивные эмоции;)

  • Гость

    Зря они расстались, потерянное время жизни

    Почему зря? У них были векторные отношения. Правда из них Пит ушел к токсичной Джоли от которой тоже ушел. Те, кто был в векторе в других отношениях скучают, т.к. нет той страсти. Джоли в начале зацепила его, но не удержала. Ему было скучно. Ему новый вектор нужен. Хоть векторные отношения тяжело и мало кто в них задерживается, но той страсти нет в других. После Джоли у него были другие отношения с дизайнером, тоже векторные, но не на долго. Зачем Энистом опять на тоже грабли наступать, она к психологу ходит-в вектор нормальные люди не попадают, а ее угораздило по молодости, на красоту его повелась. Теперь на кой?

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