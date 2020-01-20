Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева лепит пельмени в шелковых мюлях и платье Ulyana Sergeenko

36-летняя Виктория Лопырева продемонстрировала, в каком виде трудится у плиты по особым дням. Оказалось, что для лепки пельменей знаменитость выбирает дизайнерский наряд и легкую укладку.

В ночь на Крещение Виктория Лопырева решила погадать, слепив свои фирменные пельмени. Знаменитость поделилась домашними кадрами, на которых готовится к приходу гостей. 

Только представьте — Виктория раскатывала тесто, накладывала начинку и прятала в нее сюрпризы в платье из вечерней коллекции Ulyana Sergeenko. Лопырева выпрямила волосы, а губы накрасила нюдовой помадой. В качестве домашней обуви выступили шелковые мюли.

«Почему я леплю пельмени в таком красивом платье? Потому что к приходу гостей у нас, естественно, все готово и дело за малым — налепить сами пельмени, что не является большой сложностью», — ответила блондинка на удивленные комментарии фолловеров.

Процессом лепки заинтересовалась молодая супруга Дмитрия Диброва Полина и присоединилась к Виктории, чтобы ей помочь. После того, как девушки закончили все приготовления, гости собрались за большим столом и отведали угощение.

Поклонники Лопыревой не могли оторвать глаз от смелого декольте и осиной талии молодой мамы, подчеркнутой корсетом. Некоторые фолловеры заметили, что обычно такое гадание делают на варениках, но Виктория заявила, что пельмени она любит гораздо больше.

Перейти к обсуждению 1


20 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @lopyrevavika/Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • интересно, а этот ее альфонсик помнит, что у него есть дети от предыдущего брака ?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.