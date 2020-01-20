Виктория Лопырева лепит пельмени в шелковых мюлях и платье Ulyana Sergeenko

36-летняя Виктория Лопырева продемонстрировала, в каком виде трудится у плиты по особым дням. Оказалось, что для лепки пельменей знаменитость выбирает дизайнерский наряд и легкую укладку.

В ночь на Крещение Виктория Лопырева решила погадать, слепив свои фирменные пельмени. Знаменитость поделилась домашними кадрами, на которых готовится к приходу гостей.

Только представьте — Виктория раскатывала тесто, накладывала начинку и прятала в нее сюрпризы в платье из вечерней коллекции Ulyana Sergeenko. Лопырева выпрямила волосы, а губы накрасила нюдовой помадой. В качестве домашней обуви выступили шелковые мюли.

«Почему я леплю пельмени в таком красивом платье? Потому что к приходу гостей у нас, естественно, все готово и дело за малым — налепить сами пельмени, что не является большой сложностью», — ответила блондинка на удивленные комментарии фолловеров.

Процессом лепки заинтересовалась молодая супруга Дмитрия Диброва Полина и присоединилась к Виктории, чтобы ей помочь. После того, как девушки закончили все приготовления, гости собрались за большим столом и отведали угощение.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева накормила гостей своим фирменным блюдом

Поклонники Лопыревой не могли оторвать глаз от смелого декольте и осиной талии молодой мамы, подчеркнутой корсетом. Некоторые фолловеры заметили, что обычно такое гадание делают на варениках, но Виктория заявила, что пельмени она любит гораздо больше.