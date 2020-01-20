Виктория Лопырева лепит пельмени в шелковых мюлях и платье Ulyana Sergeenko

В ночь на Крещение Виктория Лопырева решила погадать, слепив свои фирменные пельмени. Знаменитость поделилась домашними кадрами, на которых готовится к приходу гостей.
Только представьте — Виктория раскатывала тесто, накладывала начинку и прятала в нее сюрпризы в платье из вечерней коллекции Ulyana Sergeenko. Лопырева выпрямила волосы, а губы накрасила нюдовой помадой. В качестве домашней обуви выступили шелковые мюли.
Процессом лепки заинтересовалась молодая супруга Дмитрия Диброва Полина и присоединилась к Виктории, чтобы ей помочь. После того, как девушки закончили все приготовления, гости собрались за большим столом и отведали угощение.
Поклонники Лопыревой не могли оторвать глаз от смелого декольте и осиной талии молодой мамы, подчеркнутой корсетом. Некоторые фолловеры заметили, что обычно такое гадание делают на варениках, но Виктория заявила, что пельмени она любит гораздо больше.