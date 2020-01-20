На новом снимке Тимати не стал скрывать лицо 3-месячного сына Ратмира

Поклонники не раз расспрашивали Анастасию Решетову о том, почему она не хочет показать своего сына в Инстаграме. Как правило, на снимках Ратмир снят или со спины, или его лицо закрыто эмодзи.
Звездная мама даже создавала отдельный пост, в котором объясняла свое решение. «Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит», — утверждала Анастасия.
И все бы ничего, но на днях Тимати разместил новый кадр с наследником, сделанный в Коста-Рике, где сейчас отдыхает звездное семейство.
В комментариях немедленно поднялся настоящий ажиотаж. Некоторые пользователи Сети рассуждали, на кого из родителей больше похож наследник (голоса распределились примерно поровну). Других волновал более животрепещущий вопрос: как к решению Тимати отнеслась Анастасия, которая ревностно оберегает сына от посторонних глаз?
Напомним, Ратмир Юнусов родился 16 октября 2019 года, и на днях ему исполнилось три месяца.