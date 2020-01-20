На новом снимке Тимати не стал скрывать лицо 3-месячного сына Ратмира

Анастасия Решетова всегда старается закрывать лицо своего сына на фотографиях. Она говорила, что обязательно покажет его общественности, просто пока не время. Похоже, Тимати решил, что нужный момент настал.

Поклонники не раз расспрашивали Анастасию Решетову о том, почему она не хочет показать своего сына в Инстаграме. Как правило, на снимках Ратмир снят или со спины, или его лицо закрыто эмодзи.

Звездная мама даже создавала отдельный пост, в котором объясняла свое решение. «Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит», — утверждала Анастасия.

И все бы ничего, но на днях Тимати разместил новый кадр с наследником, сделанный в Коста-Рике, где сейчас отдыхает звездное семейство.

На снимке Тимати показывает в сторону Тихого океана, а малыш наблюдает за ним, подняв голову. Несмотря на то, что Ратмир снят в профиль и издалека, черты его лица все равно можно разглядеть.

В комментариях немедленно поднялся настоящий ажиотаж. Некоторые пользователи Сети рассуждали, на кого из родителей больше похож наследник (голоса распределились примерно поровну). Других волновал более животрепещущий вопрос: как к решению Тимати отнеслась Анастасия, которая ревностно оберегает сына от посторонних глаз?

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова часто публикует снимки сына и рассказывает о том, каким он растет

Напомним, Ратмир Юнусов родился 16 октября 2019 года, и на днях ему исполнилось три месяца.