Лиза Пескова призналась, что далеко не сразу нашла общий язык с Татьяной Навкой

22-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ рассказала об отношениях с мачехой Татьяной Навкой. По словам Лизы Песковой, им не сразу удалось достигнуть взаимопонимания.

Лиза Пескова старается не афишировать личную жизнь, но в своем первом большом интервью Forbes все же не обошла стороной тему семьи. 22-летняя звездная наследница рассказала, сколько времени ей потребовалось, чтобы наладить отношения с нынешней женой отца Татьяной Навкой.

«Я очень рада, что спустя 6 лет у нас с ней наконец-то настоящие, искренние, дружеские отношения. Мы к этому долго шли», — призналась Лиза.

Судя по словам Песковой, она видит в этом часть своей вины. Сейчас дочь пресс-секретаря президента счастлива, что ей удалось найти общий язык с третьей супругой Дмитрия Пескова: «Ко мне осознание многих вещей пришло в 20-21 год. Таня — это тот человек, к которому я могу прийти и получить у нее какой-нибудь совет».

Лиза отметила, что к своим 22-м пришла в согласие со всеми родственниками: «Получилось так, что я с каждым членом семьи выстроила дружеские взаимоотношения, и я реально занимаюсь своей жизнью. Члены моей семьи — это друзья, прежде всего».

Пескова также призналась, что о своей личной жизни говорит не с мамой, а с папой, которому готова доверить все свои девичьи секреты.