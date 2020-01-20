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И лыжи, и загар: как Вера Брежнева провела время в Италии с мужем и младшей дочерью

Вера Брежнева обрадовала поклонников, выложив новые совместные фото с Константином Меладзе. Певица на собственном примере показала, что совмещать работу и семью вовсе не сложно, и в очередной раз дала понять хейтерам, что не собирается разводиться.

37-летняя Вера Брежнева выложила пост, посвященный Италии. Певица приехала туда по делам, но успела провести время с мужем и младшей дочерью Сарой. Путешествие продлилось всего неделю, но за это время Брежнева сделала очень многое, о чем радостно сообщила поклонникам.

Серию ярких фотографий с заснеженных гор певица сопроводила небольшим списком приятных и полезных дел, которыми занималась в Европе. Вера рассказала, что в течение двух дней находилась на фабриках, где разрабатывала новые продукты для своей бьюти-марки

За оставшееся время Брежнева покоряла горные вершины: «Мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием».

На фоне непрерывного обсуждения возможного развода Брежневой и Меладзе фолловеры были рады их новым совместным фотографиям. Также поклонники отметили красоту повзрослевшей 10-летней Сары и ее мамы: «Какие вы все красивые, Вера», «Вы и ваша семья — прекрасны!», «Я так рада за вас! Слава богу, это все неправда!»

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20 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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