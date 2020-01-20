«Сурмама, операция, суды — все тяну сама. Памятник — не тяну»: Божена Рынска попросила особый подарок на день рождения

На свой 45-й день рождения журналистка и вдова Игоря Малашенко попросила подарить ей памятник на могилу покойного супруга. Баснословные суммы, которые требуют агентства, она не потянет.

Божена Рынска

20 января свой день рождения отмечает одиозная журналистка Божена Рынска. Впрочем, в этом году вдову Малашенко праздник не радует, а лишь огорчает: «Впервые меня не поздравил Игорь». И в этот день Божена попросила у своих подписчиков особенный подарок.

45-летняя именинница хочет, чтобы ей подарили памятник Игорю Малашенко. «Если я не поставлю памятник, никто из его взрослых здоровущих детей этим не озаботится», — не забыла в очередной раз кинуть камень в огород семьи бизнесмена Божена.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

«Памятники оказались очень дорогой историей. Вместе с индивидуальным проектом это стоит около полутора миллионов. Я долго искала хоть какой-то приемлемый вариант и нашла польскую компанию, которая делает скромно и бюджетно, но достойно. У них есть представители в России. Такой памятник стоит 600 000 рублей», — написала знаменитость, выложив в Инстаграм фотографии дизайн-проектов памятников.

Автор книги «Слава Богу, я VIP! Исповедь гламурной грешницы» отметила, что также планирует поставить на могилу фото Игоря или высечь его лицо на мраморе. Сама она не может позволить себе такие траты: «Я зарабатываю рекламой, дополнительно пишу рекламные тексты, продала большие бриллиантовые серьги и кольцо, чтобы оплатить сурмаму. И у меня суды. <...> Все это я тяну сама. Памятник — не тяну».

В конце поста Рынска оставила реквизиты банковской карты, на которую ей можно перечислять средства.

В следующем посте Божена поспешила уточнить, что не просит всех скидываться на памятник, а лишь дает подсказку, что ей подарить на юбилей: «Самый желанный для меня подарок — это памятник моему любимому обожаемому человеку, Игорю Малашенко. Памятник Игорю нужен мне, это моя боль. И это мое страстное желание, мой самый желанный подарок на юбилей. Малейшие выступления не по теме будут баниться. Финотчет по поступлениям будет представлен. Памятник будет такой, на какой денег наберу плюс мои сто тысяч».

Напомним, 25 февраля 2019 года в возрасте 64 лет Игорь Малашенко покончил с собой. Один из основателей телеканала НТВ повесился в Испании. Последние месяцы перед смертью он находился в депрессии из-за развода с предыдущей женой и дележки имущества.

В 1996 году Малашенко был советником Бориса Ельцина, а в 2017-м сотрудничал с Ксенией Собчак, когда та баллотировалась в президенты.

1 2 3 ... 9 Игорь Малашенко и Божена Рынска были вместе 8 лет

«Мы с Игорем были срощены друг с другом как капиллярная система. Мы были пророщены друг в друга. И поэтому у меня взяли и оторвали по-живому. Я действительно очень и очень любила Игоря. И я до сих пор не понимаю, как такое могло произойти. Я нашла его тайную почту, которую он от меня скрывал, и было видно, что он задумал это месяц назад...» — делилась переживаниями Рынска в интервью с Собчак.



Вскоре у Божены появится ребенок от покойного супруга при помощи суррогатной матери. «У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам», — объявила женщина в августе.