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Скрипач и букет алых роз: Дава устроил Ольге Бузовой романтический сюрприз в честь дня рождения

Как настоящий армянин, Давид Манукян любит широкие жесты. Так что без огромного букета цветов и приглашенного музыканта празднование 34-летия Ольги Бузовой обойтись просто не могло.
Дава и Ольга Бузова
Дава и Ольга Бузова

Давид Манукян (или просто Дава) и Ольга Бузова вот уже две недели как отдыхают в солнечном Таиланде. Здесь они и отметили 34-й день рождения поющей ведущей.

26-летний возлюбленный Бузовой устроил настоящий романтик. Он пригласил в комнату к Ольге... скрипача. Под медленную песню Дава преподнес Бузовой шикарный букет алых роз и пригласил ее на танец. Ну как тут не растаять?

Ольга, конечно, была в полном восторге. Она отметила, что ее возлюбленный — самый лучший. Ну, кто бы сомневался. 

Кстати, в день своего 34-летия Ольга подарила своим поклонникам новую песню под названием «В огне».

«34 года — это про безусловную любовь к себе. Когда понимаешь, что природа создала тебе безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой и не стремишься кому-то что-то доказывать — жизнь уже сама все доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаешь! Спасибо Вселенной за этот год, дальше будет еще лучше. Я знаю. Спасибо родителям за жизнь. Все, что я имею сейчас — все благодаря вам», — написала Ольга в Инстаграме.

Напомним, о романе с Давидом Бузова рассказала в преддверии Нового года в финальной серии шоу «Замуж за Бузову». 

«Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, и моя жизнь всегда на виду. Просто по-настоящему все произошло за кадром. Когда не было операторов, редакторов, когда никто ничего не говорил. Когда просто возникает это чувство и все», — рассказала звезда Тимуру Батрутдинову.

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20 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @dava_m, buzova86/Instagram
Теги

Ольга Бузова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Надо думать о выгодных позах и ракурсах, о том, что скажешь (ведь это не лично, не интимно, а на всю страну), рядом оператор скачет... О да, реальный романтИк🤦🏼‍♀️🙈

  • Кстати, Давид не чистокровный армянин - у него бабушка по матери русская)) И он продолжает устраивать Оле сюрпризы сейчас в реальном времени ( я сторис их смотрю). Такие хорошенькие, не могу))

  • Гость

    Надо думать о выгодных позах и ракурсах, о том, что скажешь (ведь это не лично, не интимно, а на всю страну), рядом оператор скачет... О да, реальный романтИк🤦🏼‍♀️🙈

    Они же блогеры и монетизируют свою любовь, тем более знают, что эти фото и видео-материал все СМИ растащат. У них на двоих почти 30 млн подписчиков в инсте и многие с удовольствием смотрят этот "лавстори сериал".

  • Как мне нравится эта пара. Яркие, харизматичные, влюбленные

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