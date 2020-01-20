Шарлиз Терон не раз очаровывала публику, выбирая для светских мероприятий красивые наряды. Фасон, крой, цвета — придраться решительно не к чему. Кажется, Шарлиз решила выйти на новый уровень и продемонстрировала, пожалуй, самый гениальный бьюти-прием. Внимание! Речь идет об отросших корнях волос.
44-летняя актриса призналась, что никак не могла найти время для того, чтобы обновить их. Оказавшись в безвыходной ситуации, Терон положилась на своего стилиста Адира Абергеля, и он не подвел.
Абергель предложил отвлечь внимание от темных корней бриллиантовым браслетом Tiffany & Co. Он незаметно вплел его в узкую французскую косичку и зафиксировал лаком. Поклонники пришли в восторг, увидев, как изящно Шарлиз вышла из неудобной ситуации: «Когда вы думаете, что уже нет фэшн-заявления, которое не было сделано, Шарлиз Терон появляется с бриллиантовым браслетом на голове», «Терон небрежно носит Tiffany в своих волосах, поскольку у нее не было времени покрасить корни. Гениально!»
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