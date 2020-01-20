Бриллиантовый браслет Tiffany & Co помог Шарлиз Терон скрыть отросшие корни

44-летняя актриса знает, как произвести впечатление на ковровой дорожке. Появление Шарлиз Терон на SAG Awards запомнилось не только кроп-топом Givenchy, обнажившим ее подтянутый пресс, но и бьюти-хаком, который стоит взять на заметку.

20 января 2020 · Текст: · Фото:

Шарлиз Терон не раз очаровывала публику, выбирая для светских мероприятий красивые наряды. Фасон, крой, цвета — придраться решительно не к чему. Кажется, Шарлиз решила выйти на новый уровень и продемонстрировала, пожалуй, самый гениальный бьюти-прием. Внимание! Речь идет об отросших корнях волос.

44-летняя актриса призналась, что никак не могла найти время для того, чтобы обновить их. Оказавшись в безвыходной ситуации, Терон положилась на своего стилиста Адира Абергеля, и он не подвел. 

...

Шарлиз Терон произвела модный фурор

1 из 10

Абергель предложил отвлечь внимание от темных корней бриллиантовым браслетом Tiffany & Co. Он незаметно вплел его в узкую французскую косичку и зафиксировал лаком. Поклонники пришли в восторг, увидев, как изящно Шарлиз вышла из неудобной ситуации: «Когда вы думаете, что уже нет фэшн-заявления, которое не было сделано, Шарлиз Терон появляется с бриллиантовым браслетом на голове», «Терон небрежно носит Tiffany в своих волосах, поскольку у нее не было времени покрасить корни. Гениально!»

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633