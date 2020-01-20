Абергель предложил отвлечь внимание от темных корней бриллиантовым браслетом Tiffany & Co. Он незаметно вплел его в узкую французскую косичку и зафиксировал лаком. Поклонники пришли в восторг, увидев, как изящно Шарлиз вышла из неудобной ситуации: «Когда вы думаете, что уже нет фэшн-заявления, которое не было сделано, Шарлиз Терон появляется с бриллиантовым браслетом на голове», «Терон небрежно носит Tiffany в своих волосах, поскольку у нее не было времени покрасить корни. Гениально!»