Звезда фильма «Духless» Мария Андреева родила сына от мужа, с которым расставалась в прошлом году

Мария Андреева тщательно скрывала беременность, поэтому об интересном положении артистки знали лишь самые близкие. А вот новорожденного сына она не стала прятать от общественности.

33-летняя Мария Андреева, звезда сериала «Годунов» и фильма «Духless», впервые стала мамой. Девушка поделилась радостным событием с поклонниками в Инстаграме.

«Лента не выдерживает ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому! Еще и еще раз привет котенок, добро пожаловать на эту планету! Я тебя люблю», — написала актриса.

Супруг Марии, стоматолог Антон Хундадзе, тоже поделился своим счастьем в соцсетях, опубликовав фото жены с новорожденным ребенком. Мужчина уточнил, что малыша решили назвать Ильей.

Напомним, что в прошлом июле СМИ писали о разводе пары. Тогда Мария приехала на фестиваль «Кинотавр» с набором свободной женщины: без обручального кольца и без мужа. Знакомые супругов утверждали — браку действительно пришел конец. Видимо, Андреева и Хундадзе смогли решить все свои разногласия.



Для Антона, кстати, Илья стал уже вторым ребенком. Он воспитывает сына Луку от предыдущих отношений.