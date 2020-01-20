Виктория Боня в микро-топе флиртует с отцом детей Марины Ким, режиссером-американцем Бреттом Рэтнером

Виктория Боня обзавелась полезным знакомством. В спортивном зале в Доминикане она столкнулась с легендарным голливудским режиссером, а по совместительству — отцом детей российской телеведущей Марины Ким.

Бретт Рэтнер и Марина Ким

Телеведущая Марина Ким свою личную жизнь всегда старалась не афишировать. Однако утаить то, что красавица с корейскими корнями родила двоих детей от голливудского режиссера Бретта Ретнера, ей все же не удалось.

Ким все же разоткровенничалась и рассказала, что познакомилась с человеком, приложившим руку к созданию серии фильмов «Люди Х», в 2011 году. Это случилось на Карибах. Бретт просто подошел к своей будущей возлюбленной и представился режиссером. Ким в тот момент была барышней несвободной, однако все же обменялась контактами с настойчивым американцем. А чуть позже Рэтнер пригласил девушку на съемки фильма «Геракл» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

«Когда я увидела Бретта в деле, то поняла, насколько он талантливый и неординарный. Мы стали общаться, и тут раз — нас забрал вихрь чувств», — делилась Ким с изданием Wday.ru

А в 2017 году рассказывала, что пока что не представляет свою семейную жизнь с Бреттом. «Чтобы выйти замуж, надо для начала переехать к нему. А чтобы переехать, мне придется бросить всю свою жизнь здесь. Работу, дом, друзей. Как? Это очень тяжелый для меня вопрос. Но где-то в глубине души я чувствую, что жизнь сама все расставит по своим местам».

Марина и Бретт уже давно не давали интервью, а в Инстаграме нет совместных фотографий пары, так что с уверенностью сказать, что они до сих пор вместе, нельзя. Впрочем, друг на друга телеведущая и режиссер подписаны — это внушает оптимизм.

Правда, к Рэтнеру подбирается другая светская дама из России — экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Встретились они совершенно случайно — остановились в одном отеле и столкнулись в его спортивном зале.

Боня прилетела в Доминикану на музыкальный фестиваль Cana Dorada DR. Вероятно, Бретт находился там по той же причине — режиссер вообще частый гость этой страны с 13 лет (у него даже есть дипломатический паспорт).

Телеведущая очень игриво пообщалась с «легендарным режиссером из Лос-Анджелеса» и тут же сдала своего нового приятеля: «Он пришел в спортзал с конфетками!»

1 2 3 ... 8 Виктория Боня пришла за славой на телепроект «Дом-2»

Боня уточнила, что Бретт сам подошел с ней поздороваться, а также пригласил девушку посетить съемочную площадку его фильма «Час пик», которая находится в Китае. Так что скоро Виктория, которая мечтает стать режиссером, сможет с головой окунуться в рабочий процесс.