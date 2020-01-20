Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня в микро-топе флиртует с отцом детей Марины Ким, режиссером-американцем Бреттом Рэтнером

Виктория Боня обзавелась полезным знакомством. В спортивном зале в Доминикане она столкнулась с легендарным голливудским режиссером, а по совместительству — отцом детей российской телеведущей Марины Ким.
Бретт Рэтнер и Марина Ким
Бретт Рэтнер и Марина Ким

Телеведущая Марина Ким свою личную жизнь всегда старалась не афишировать. Однако утаить то, что красавица с корейскими корнями родила двоих детей от голливудского режиссера Бретта Ретнера, ей все же не удалось. 

Ким все же разоткровенничалась и рассказала, что познакомилась с человеком, приложившим руку к созданию серии фильмов «Люди Х», в 2011 году. Это случилось на Карибах. Бретт просто подошел к своей будущей возлюбленной и представился режиссером. Ким в тот момент была барышней несвободной, однако все же обменялась контактами с настойчивым американцем. А чуть позже Рэтнер пригласил девушку на съемки фильма «Геракл» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

«Когда я увидела Бретта в деле, то поняла, насколько он талантливый и неординарный. Мы стали общаться, и тут раз — нас забрал вихрь чувств», — делилась Ким с изданием Wday.ru

А в 2017 году рассказывала, что пока что не представляет свою семейную жизнь с Бреттом. «Чтобы выйти замуж, надо для начала переехать к нему. А чтобы переехать, мне придется бросить всю свою жизнь здесь. Работу, дом, друзей. Как? Это очень тяжелый для меня вопрос. Но где-то в глубине души я чувствую, что жизнь сама все расставит по своим местам».

Марина и Бретт уже давно не давали интервью, а в Инстаграме нет совместных фотографий пары, так что с уверенностью сказать, что они до сих пор вместе, нельзя. Впрочем, друг на друга телеведущая и режиссер подписаны — это внушает оптимизм.

Правда, к Рэтнеру подбирается другая светская дама из России — экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Встретились они совершенно случайно — остановились в одном отеле и столкнулись в его спортивном зале.

Боня прилетела в Доминикану на музыкальный фестиваль Cana Dorada DR. Вероятно, Бретт находился там по той же причине — режиссер вообще частый гость этой страны с 13 лет (у него даже есть дипломатический паспорт).

Телеведущая очень игриво пообщалась с «легендарным режиссером из Лос-Анджелеса» и тут же сдала своего нового приятеля: «Он пришел в спортзал с конфетками!»

Боня уточнила, что Бретт сам подошел с ней поздороваться, а также пригласил девушку посетить съемочную площадку его фильма «Час пик», которая находится в Китае. Так что скоро Виктория, которая мечтает стать режиссером, сможет с головой окунуться в рабочий процесс.

Перейти к обсуждению 6


20 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @victoriabonya, @marina_kim_tv/Instagram
Теги

Виктория Боня, Марина Ким

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • С кем только Боня не флиртует, эта Марина на такой ерунде себе пиара не сделает

  • удивлена, что у Марины дети от этого американца, она точно это не афиширует и не пиарится, молодец

  • В каком одном отеле! Боня до спортзала добирается на карте, ей пилить и пилить до него. У Бони на отшибе что-то односпальное было.

  • Конечно сам первый подошел!

  • Боня теперь мечтает стать режиссером? И модель, и дизайнер, и ведущая, и теперь режиссер... и как она все успевает?

  • Гость

    Боня теперь мечтает стать режиссером? И модель, и дизайнер, и ведущая, и теперь режиссер... и как она все успевает?

    Ну, так болтать - не мешки ворочать. Ежели ничего не делать, а только "мечтать", то много времени не займет.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.