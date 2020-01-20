«Не употребляла и никогда в жизни не буду»: Наталья Бочкарева отозвалась о вердикте суда и пообещала рассказать правду, к которой многие не готовы

Наконец-то в деле Натальи Бочкаревой, которую обвиняли в хранении запрещенных веществ, поставлена решительная точка. Актриса уже поспешила прокомментировать решение суда. По ее словам, «все закончилось не так идеально, как хотелось бы».

Осенью 2019 года Сеть всколыхнула новость о том, что актрису Наталью Бочкареву задержала полиция. Ее обвинили в хранении запрещенных веществ. За это звезда могла получить до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в соцсетях Наталья не спешила каяться. Она отзывалась о ситуации туманно и намекала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Позднее следствие попросило прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф. 20 января именно такое решение и принял суд.

По данным ТАСС , звезду сериала «Счастливы вместе» освободили от уголовной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

Актриса также поспешила высказать в Инстаграме свое мнение о результатах судебного заседания. Она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, и отметила, что даже комментарии от хейтеров ее закалили.

«И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — решительно заявила Бочкарева.

При этом Наталья намекнула на то, что могла стать жертвой чьего-то злого умысла. «А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить», — сообщила актриса.



Она обещала рассказать правду о ситуации, и фолловеры рассчитывают на откровения звезды. Для них в этой истории осталось еще много вопросов.

