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«Не употребляла и никогда в жизни не буду»: Наталья Бочкарева отозвалась о вердикте суда и пообещала рассказать правду, к которой многие не готовы

Наконец-то в деле Натальи Бочкаревой, которую обвиняли в хранении запрещенных веществ, поставлена решительная точка. Актриса уже поспешила прокомментировать решение суда. По ее словам, «все закончилось не так идеально, как хотелось бы».
Наталья Бочкарева

Осенью 2019 года Сеть всколыхнула новость о том, что актрису Наталью Бочкареву задержала полиция. Ее обвинили в хранении запрещенных веществ. За это звезда могла получить до трех лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в соцсетях Наталья не спешила каяться. Она отзывалась о ситуации туманно и намекала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Позднее следствие попросило прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф. 20 января именно такое решение и принял суд.

По данным ТАСС, звезду сериала «Счастливы вместе» освободили от уголовной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

Актриса также поспешила высказать в Инстаграме свое мнение о результатах судебного заседания. Она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, и отметила, что даже комментарии от хейтеров ее закалили.

«И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше. Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка», — решительно заявила Бочкарева.

При этом Наталья намекнула на то, что могла стать жертвой чьего-то злого умысла. «А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить», — сообщила актриса.

Она обещала рассказать правду о ситуации, и фолловеры рассчитывают на откровения звезды. Для них в этой истории осталось еще много вопросов.

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20 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Отмазали. А вот интересно, не будь бы она актрисой, штраф бы не впаяли? Жесть какая-то.

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