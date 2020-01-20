«Не употребляла и никогда в жизни не буду»: Наталья Бочкарева отозвалась о вердикте суда и пообещала рассказать правду, к которой многие не готовы

Осенью 2019 года Сеть всколыхнула новость о том, что актрису Наталью Бочкареву задержала полиция. Ее обвинили в хранении запрещенных веществ. За это звезда могла получить до трех лет лишения свободы.
Стоит отметить, что в соцсетях Наталья не спешила каяться. Она отзывалась о ситуации туманно и намекала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Позднее следствие попросило прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф. 20 января именно такое решение и принял суд.
Актриса также поспешила высказать в Инстаграме свое мнение о результатах судебного заседания. Она поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку, и отметила, что даже комментарии от хейтеров ее закалили.
При этом Наталья намекнула на то, что могла стать жертвой чьего-то злого умысла. «А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить», — сообщила актриса.
Она обещала рассказать правду о ситуации, и фолловеры рассчитывают на откровения звезды. Для них в этой истории осталось еще много вопросов.