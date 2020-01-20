«Перекус модели»: в ответ на обвинения в пропаганде анорексии Алена Шишкова показала стол, заставленный яствами

Алене Шишковой не привыкать к тому, что пользователи Сети упрекают ее в чрезмерной худобе. Поклонники беспокоятся, что модель совсем ничего не ест, и она поспешила их разубедить в этом.

Несмотря на то, что Алене Шишковой не раз приходилось оправдываться из-за своего веса, пользователи Сети по-прежнему бьют тревогу. Модель утверждала, что не голодает, чтобы поддерживать вес в 48 килограммов при росте в 176 сантиметров. Алена говорила, что благодарить стоит ее хороший обмен веществ. А если она и мечтала о чем-то, то лишь о том, чтобы поправиться.

Тем не менее поток возмущенных и встревоженных поклонников не редел. Подписчики интересовались, не забывает ли Шишкова поесть, и подозревали, что она изнуряет себя диетами. Некоторые даже обвиняли ее в пропаганде анорексии.

В настоящее время модель находится в центре здоровья Verba Mayr. На днях в инстаграм-историях Алена продемонстрировала свой сытный обед.

Стол был накрыт лишь на одну персону, так что у поклонников звезды вряд ли остались сомнения в том, кому предназначено угощение. Суп, рыба, паста — и это далеко не все блюда, которые ждали Алену.

«Перекус модели», — с иронией написала девушка. Возможно, теперь, увидев этот снимок, поклонники Шишковой больше не будут переживать за ее здоровье.