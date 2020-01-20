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«Перекус модели»: в ответ на обвинения в пропаганде анорексии Алена Шишкова показала стол, заставленный яствами

Алене Шишковой не привыкать к тому, что пользователи Сети упрекают ее в чрезмерной худобе. Поклонники беспокоятся, что модель совсем ничего не ест, и она поспешила их разубедить в этом.
Алена Шишкова

Несмотря на то, что Алене Шишковой не раз приходилось оправдываться из-за своего веса, пользователи Сети по-прежнему бьют тревогу. Модель утверждала, что не голодает, чтобы поддерживать вес в 48 килограммов при росте в 176 сантиметров. Алена говорила, что благодарить стоит ее хороший обмен веществ. А если она и мечтала о чем-то, то лишь о том, чтобы поправиться.

Тем не менее поток возмущенных и встревоженных поклонников не редел. Подписчики интересовались, не забывает ли Шишкова поесть, и подозревали, что она изнуряет себя диетами. Некоторые даже обвиняли ее в пропаганде анорексии.

В настоящее время модель находится в центре здоровья Verba Mayr. На днях в инстаграм-историях Алена продемонстрировала свой сытный обед.

Стол был накрыт лишь на одну персону, так что у поклонников звезды вряд ли остались сомнения в том, кому предназначено угощение. Суп, рыба, паста — и это далеко не все блюда, которые ждали Алену.

«Перекус модели», — с иронией написала девушка. Возможно, теперь, увидев этот снимок, поклонники Шишковой больше не будут переживать за ее здоровье. 

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20 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @missalena.92/Instagram
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Алена Шишкова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Бедная Алена все пытается заиметь узкое лицо не только в Фотошопе, но и в реальности. Но тут как ни худей, «блин» никуда особо не денется, уж такое скуластое лицо, ничего не поделаешь.

  • рекламный пост Verba Mayr скучно

  • Что за рыба в чешуе?

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