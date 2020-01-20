«Червяки выбирают лучшие плоды»: Анастасия Тарасова высказалась о тех, кто критикует ее стиль и жизнь

После начала отношений с Дмитрием Тарасовым Анастасия (тогда еще Костенко) стала главной жертвой хейтеров в Рунете. На вице-мисс Россию 2014 вмиг посыпались упреки от поклонников бывшей жены футболиста Ольги Бузовой — а их у нее, отметим, весьма немало.
20 января Тарасова решила порассуждать о том, почему пользователям Сети так нравится критиковать неизвестных им людей.
В своем посте в Инстаграме модель якобы приводит в пример подругу и ее семью, столкнувшуюся с обсуждениями в интернете. Впрочем, многим показалось, что девушка все же имеет в виду свою ситуацию.
Тарасова назвала фолловеров, следящих за страницами ненавистных им людей, «социальными маньяками», которые недовольны своей жизнью и ищут способ смириться с личными проблемами.
Девушка не на шутку разошлась в своих рассуждениях, написав очень длинный текст со множеством ярких фраз. Так, например, она сравнила хейтеров с «червяками, выбирающими лучшие плоды». «Им хочется помощи в воспитании детей, чтобы тоже проводить романтические вечера вне дома, но ситуация в их собственном мире настолько печальна и бедна, что вместо искренней радости выливается поток вышеперечисленного», — поведала звезда.
Также Анастасия объяснила, что тех, кто часто сталкивается с негативом в интернете, он абсолютно не задевает, так что хейтерам не стоит трудиться над выдумкой язвительных комментариев.