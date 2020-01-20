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«Червяки выбирают лучшие плоды»: Анастасия Тарасова высказалась о тех, кто критикует ее стиль и жизнь

Анастасия Тарасова очень часто сталкивается с негативом в соцсетях. 20 января будущая мама решила публично ответить всем тем, кто ежедневно оставляет злобные комментарии в интернете. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

После начала отношений с Дмитрием Тарасовым Анастасия (тогда еще Костенко) стала главной жертвой хейтеров в Рунете. На вице-мисс Россию 2014 вмиг посыпались упреки от поклонников бывшей жены футболиста Ольги Бузовой — а их у нее, отметим, весьма немало. 

Дмитрий и Анастасия вместе уже несколько лет и скоро станут родителями во второй раз, но ненавистники все равно не могут уняться, со злостью обсуждая каждый их шаг. 

20 января Тарасова решила порассуждать о том, почему пользователям Сети так нравится критиковать неизвестных им людей. 

Анастасия Тарасова (Костенко)
 

В своем посте в Инстаграме модель якобы приводит в пример подругу и ее семью, столкнувшуюся с обсуждениями в интернете. Впрочем, многим показалось, что девушка все же имеет в виду свою ситуацию.

«Как же трясет несчастных женщин! ''Какая ты страшная'', ''Лишь бы похвастаться'', ''Он тебя бросит, как делить квартиру будете'', ''Он от тебя гуляет'', ''Мамаша-кукушка, скинула ребенка на свою мать'' и так далее. Да, часто встречаешь страхи женщин, которые усердно завернуты в обертку ''Мое Личное Мнение''», — мудро заметила Анастасия. 

Тарасова назвала фолловеров, следящих за страницами ненавистных им людей, «социальными маньяками», которые недовольны своей жизнью и ищут способ смириться с личными проблемами. 

Девушка не на шутку разошлась в своих рассуждениях, написав очень длинный текст со множеством ярких фраз. Так, например, она сравнила хейтеров с «червяками, выбирающими лучшие плоды». «Им хочется помощи в воспитании детей, чтобы тоже проводить романтические вечера вне дома, но ситуация в их собственном мире настолько печальна и бедна, что вместо искренней радости выливается поток вышеперечисленного», — поведала звезда.

Также Анастасия объяснила, что тех, кто часто сталкивается с негативом в интернете, он абсолютно не задевает, так что хейтерам не стоит трудиться над выдумкой язвительных комментариев. 

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20 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Я бежала за вами три дня и три ночи, чтобы сказать, что вы... нисколько меня не задеваете. А если серьезно, на странице у этой женщины одни лишь сладкие комментарии, а она постит не первый уже пост про злобных хейтеров. И, видимо, чтоб как-то это увязать, придумала "хейтеров подруги".

  • Ну, а что еще ей остается делать, интервью в машине было весьма показательно, сломанная рука и ляха в синяках тоже

  • Про червяков она уже в прошлом году говорила. Пусть придумает что-нибудь новое.

  • Настя отжигает)))) живи уж спокойно, раз так счастлива, и не обращай ни на кого внимания

  • Бедные всегда завидовали и будут завидовать богатым. Нефиг хвастаться своим уровнем жизни. А то навыставляет домов, курортов, авто, крутых манежей и т.д., а потом жалуется, что ее не любят и гадости пишут. Так это не потому, что она лучшая, так всех знаменитостей хейтят. Ну и тех, кто пристроился к знаменитостям))

  • Тут давеча от нее мастер класс был, как общаться с хейтерами, главное правило - их игнорировать. Что то не сильно она своим советам следует. Скучно наверное одной дома сидеть.

  • Гость

    Бедные всегда завидовали и будут завидовать богатым. Нефиг хвастаться своим уровнем жизни. А то навыставляет домов, курортов, авто, крутых манежей и т.д., а потом жалуется, что ее не любят и гадости пишут. Так это не потому, что она лучшая, так всех знаменитостей хейтят. Ну и тех, кто пристроился к знаменитостям))

    а в каком месте настя богатая? у нее нет ни жилплощади своей ни имущества - все на муже и его матери. и когда она надоест - прямая дорога в сальск или поиск следующего мужа, что будет непросто. т.к настя - "женщина минус", мужчина с ней больше теряет, чем находит.Тарасов когда начал с ней встречаться начал болеть сразу, потом неудачи, сил как будто не было на достижения, потом друзья отошли, потом бывшая жена с аликами активизировалась , потом вообще уволили...не фортовая настька)

  • Одна из любительниц фразочек из соц сетей, придуманных такими же дебилами и выдаваемых за что то умное.

  • Женщине надо смириться, что она не знаменитость, а пишут ей правду, люди всё видят, кто есть кто. Готовилась , наверно , к 20 января , написала пост, привлекла внимание (это она так думает), а всё провалилось, ни кому не интересно это, что она там считает. Счастливые непубличные#

  • Вопрос на засыпку. Если хейтеры не задевают, почему на ее странице нещадно банят и трут комменты?

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