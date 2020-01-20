«Червяки выбирают лучшие плоды»: Анастасия Тарасова высказалась о тех, кто критикует ее стиль и жизнь

Анастасия Тарасова очень часто сталкивается с негативом в соцсетях. 20 января будущая мама решила публично ответить всем тем, кто ежедневно оставляет злобные комментарии в интернете.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

После начала отношений с Дмитрием Тарасовым Анастасия (тогда еще Костенко) стала главной жертвой хейтеров в Рунете. На вице-мисс Россию 2014 вмиг посыпались упреки от поклонников бывшей жены футболиста Ольги Бузовой — а их у нее, отметим, весьма немало.

Дмитрий и Анастасия вместе уже несколько лет и скоро станут родителями во второй раз, но ненавистники все равно не могут уняться, со злостью обсуждая каждый их шаг.

20 января Тарасова решила порассуждать о том, почему пользователям Сети так нравится критиковать неизвестных им людей.

В своем посте в Инстаграме модель якобы приводит в пример подругу и ее семью, столкнувшуюся с обсуждениями в интернете. Впрочем, многим показалось, что девушка все же имеет в виду свою ситуацию.

«Как же трясет несчастных женщин! ''Какая ты страшная'', ''Лишь бы похвастаться'', ''Он тебя бросит, как делить квартиру будете'', ''Он от тебя гуляет'', ''Мамаша-кукушка, скинула ребенка на свою мать'' и так далее. Да, часто встречаешь страхи женщин, которые усердно завернуты в обертку ''Мое Личное Мнение''», — мудро заметила Анастасия.



Тарасова назвала фолловеров, следящих за страницами ненавистных им людей, «социальными маньяками», которые недовольны своей жизнью и ищут способ смириться с личными проблемами.

Девушка не на шутку разошлась в своих рассуждениях, написав очень длинный текст со множеством ярких фраз. Так, например, она сравнила хейтеров с «червяками, выбирающими лучшие плоды». «Им хочется помощи в воспитании детей, чтобы тоже проводить романтические вечера вне дома, но ситуация в их собственном мире настолько печальна и бедна, что вместо искренней радости выливается поток вышеперечисленного», — поведала звезда.



Также Анастасия объяснила, что тех, кто часто сталкивается с негативом в интернете, он абсолютно не задевает, так что хейтерам не стоит трудиться над выдумкой язвительных комментариев.