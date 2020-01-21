Наталья Водянова, Моника Беллуччи, Ума Турман и другие звезды на показе Dior Couture

Французская столица принимает Неделю Высокой моды. Вслед за Ulyana Sergeenko свою коллекцию представил Dior. Креативный директор (и, кстати, первая женщина-руководитель модного Дома) Мария Грация Кьюри снова обратилась к теме феминизма и показала свою фантазию на тему мира, которым бы правили исключительно женщины.
Основные цвета — золото, серебро и бронза. Судя по всему, Мария предрекает феминизму блестящее будущее. Кутюрье провозгласила женщин олимпийскими богинями и наполнила коллекцию отсылками к древнегреческой культуре.
Наталья Водянова посетила показ вместе с женихом Антуаном Арно, а Ума Турман появилась на шоу в компании 18-летнего сына Левона.
Моника Беллуччи пришла в темно-сером шерстяном платье с большими карманами. Итальянская актриса акцентировала внимание на талии с помощью тонкого кожаного ремня.
Гости любовались золотыми платьями, напоминающими хитоны и тоги, многоярусными юбками и накидками с щедрой вышивкой. В коллекцию также вошли костюмы — переливающиеся, серебряные и терракотовые. Образы дополняли лаконичные ободки и массивные украшения — позолоченные колье, браслеты-змейки и серьги с полумесяцами.