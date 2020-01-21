Наталья Водянова, Моника Беллуччи, Ума Турман и другие звезды на показе Dior Couture

20 января прошел показ новой кутюрной коллекции Dior. Мария Грация Кьюри ответила на вопрос «Что было бы, если бы женщины правили миром?» Увидеть шоу собрались звездные поклонницы бренда.

Моника Беллуччи

Французская столица принимает Неделю Высокой моды. Вслед за Ulyana Sergeenko свою коллекцию представил Dior. Креативный директор (и, кстати, первая женщина-руководитель модного Дома) Мария Грация Кьюри снова обратилась к теме феминизма и показала свою фантазию на тему мира, которым бы правили исключительно женщины.

Основные цвета — золото, серебро и бронза. Судя по всему, Мария предрекает феминизму блестящее будущее. Кутюрье провозгласила женщин олимпийскими богинями и наполнила коллекцию отсылками к древнегреческой культуре.

Наталья Водянова посетила показ вместе с женихом Антуаном Арно, а Ума Турман появилась на шоу в компании 18-летнего сына Левона.

Ума Турман и Левон Хоук

Моника Беллуччи пришла в темно-сером шерстяном платье с большими карманами. Итальянская актриса акцентировала внимание на талии с помощью тонкого кожаного ремня.

Гости любовались золотыми платьями, напоминающими хитоны и тоги, многоярусными юбками и накидками с щедрой вышивкой. В коллекцию также вошли костюмы — переливающиеся, серебряные и терракотовые. Образы дополняли лаконичные ободки и массивные украшения — позолоченные колье, браслеты-змейки и серьги с полумесяцами.