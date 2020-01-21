«Мисс Вселенная 2017» вышла замуж за 32-летнего футболиста-девственника

В минувшие выходные обладательница титула королевы красоты Деми-Ли Нел-Питерс вышла замуж за игрока в американский футбол Тима Тибоу. Мужчина известен не только благодаря спортивной карьере, но и публичному обещанию... хранить девственность до официального брака.

Тим Тибоу и Деми-Ли Нел-Питерс

На днях 24-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная 2017» Деми-Ли Нел-Питерс сказала «Да!» своему избраннику, 32-летнему игроку в американский футбол Тиму Тибоу.

Свадебная церемония пары состоялась на родине невесты в Южной Африке.

Отметить важную дату в жизни влюбленных приехали более двухсот гостей со всего мира. На празднике они все окунулись в колоритную атмосферу тропической страны.



«Мы оба очень чтим традиции, поэтому хотели, чтобы свадьба стала одним из самых запоминающихся дней нашей жизни», — поведала Деми-Ли уже связавшимся с ней корреспондентам издания People.

Впрочем, свадебное торжество запомнится влюбленным и еще по одной не менее важной причине.

Много лет назад Тим Тибоу публично заявил, что по религиозным причинам собирается ждать ту самую единственную, которая станет его женой, — а до тех пор ни с кем не заниматься сексом.



Конечно, спортсмен состоял в отношениях с разными девушками — но, например, «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо ушла от мужчины как раз из-за отсутствия интима.

«Я всю жизнь ждал ту самую, которая мне подойдет и останется со мной до конца. Я не могу даже представить, сколько всего нас ждет в будущем. Все мои мечты сбылись! И это ожидание стоило того на сто процентов», — прокомментировал свою женитьбу и окончание обета Тибоу. Надеемся, у пары все будет отлично!

