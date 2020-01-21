«Алиментов и помощи — ноль»: Маша Малиновская рассказала, как воспитывает сына в одиночку

В 2011 году Маша Малиновская впервые стала мамой. Она воспитывает сына самостоятельно, так как давно рассталась с его отцом. В новом интервью телеведущая поведала о том, каким растет ее белокурый наследник и почему он ни разу не видел папу.

В Инстаграме Маши Малиновской нечасто можно наткнуться на снимки ее сына. Телеведущая не скрывает его лицо от общественности, но публикует семейные фотографии реже, чем многие звезды.

В недавнем интервью порталу Teleprogramma.pro Маша рассказала подробнее о своем сыне и тонкостях его воспитания. По признанию самого Мирона, ее нельзя назвать строгой матерью. Но вместе с тем она старается не баловать ребенка.

Мальчик ходит в обычную московскую школу, любит математику и всерьез увлекается шахматами. Когда Машу спросили, принимает ли отец участие в жизни наследника, она не стала ничего скрывать:

«Мирон с ним не знаком. Они ни разу не виделись, его отец даже не попытался ни разу увидеть сына или как-то выйти на связь… Никаких алиментов, никакой помощи, — ноль. Мы с ним расстались еще в то время, когда я была беременна. И с тех пор мы нашего папу не видели. Мне-то все равно, мне комфортно и без него, а за ребенка, знаете, обидно».

По словам Маши, в данный момент ее сердце свободно, но она нисколько не переживает из-за отсутствия серьезных отношений.

21 января Маша Малиновская празднует день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Woman.ru поздравляет телеведущую!