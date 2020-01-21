«Алиментов и помощи — ноль»: Маша Малиновская рассказала, как воспитывает сына в одиночку

В Инстаграме Маши Малиновской нечасто можно наткнуться на снимки ее сына. Телеведущая не скрывает его лицо от общественности, но публикует семейные фотографии реже, чем многие звезды.
В недавнем интервью порталу Teleprogramma.pro Маша рассказала подробнее о своем сыне и тонкостях его воспитания. По признанию самого Мирона, ее нельзя назвать строгой матерью. Но вместе с тем она старается не баловать ребенка.
Мальчик ходит в обычную московскую школу, любит математику и всерьез увлекается шахматами. Когда Машу спросили, принимает ли отец участие в жизни наследника, она не стала ничего скрывать:
По словам Маши, в данный момент ее сердце свободно, но она нисколько не переживает из-за отсутствия серьезных отношений.
21 января Маша Малиновская празднует день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Woman.ru поздравляет телеведущую!