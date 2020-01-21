Оксана Воеводина рассказала о диагнозе маленького сына и сильном лекарстве, которое ему прописали

Молодая мама поделилась с подписчиками беспокойством по поводу малыша Леона. У него с рождения были проблемы со сном, а после визита к врачам выяснилось, что у ребенка есть заболевание.

21 января 2020 · Текст: · Фото:

21 января Оксана Воеводина поделилась нарезкой видео со своим сыном. На кадрах 7-месячный малыш ползает, купается, весело играет со скалкой и умело держит в руках смартфон. Вроде бы, ничего такого...

Однако в подписи 27-летняя модель рассказала фолловерам, что Леону поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Молодая мама призналась, что сын с самого рождения плохо спал. В посте Оксана даже назвала себя «мамой-пандой», намекая на круги под глазами из-за недосыпа. Сначала Воеводина не обращала на это внимания, но, пообщавшись с другими матерями, поняла, что нужно вести сына к врачу.

«Я поняла, что с Леоном что-то не так... Мы сходили на УЗИ сердца, проверили внутричерепное давление. К счастью, все показатели в норме», — написала Оксана.

Неврологи заявили, что у Леона синдром гиперактивности и выписали ему лекарство. Воеводина с диагнозом решительно не согласна: «Активный не значит, что гиперактивный!». Рекомендованный препарат девушка давать ребенку боится.

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Оксана Воеводина рассказала, какой диагноз поставили сыну

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Подобный синдром, по мнению Оксаны, находили у многих знаменитостей в детстве. Например, Майкла Фелпса лечили медикаментами, но как только он начал заниматься спортом, в них отпала необходимость. С синдромом гиперактивности живут Уилл Смит, Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

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Комментарии

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  • Чем в соцсетях об этом болтать, пусть лучше синдромом дефицита внимания ребенка займется, это полностью в ее власти без всяких лекарств. Бедный малыш, не повезло с родителями((
  • Наполовину азиат. ..его бы проверить на непереносимость молочного.
  • У детей такое часто бывает,глицин подают и все нормализуется👌
  • Пфф, гиперактивность. Я-то думала. Этот «диагноз« лепят каждому ребенку, кто более-менее активен и подвижен. А кто мало активен и подвижен, у того аутизм. Так и живем🤦🏻‍♀️

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