Однако в подписи 27-летняя модель рассказала фолловерам, что Леону поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Молодая мама призналась, что сын с самого рождения плохо спал. В посте Оксана даже назвала себя «мамой-пандой», намекая на круги под глазами из-за недосыпа. Сначала Воеводина не обращала на это внимания, но, пообщавшись с другими матерями, поняла, что нужно вести сына к врачу.