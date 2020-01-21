21 января Оксана Воеводина поделилась нарезкой видео со своим сыном. На кадрах 7-месячный малыш ползает, купается, весело играет со скалкой и умело держит в руках смартфон. Вроде бы, ничего такого...
Однако в подписи 27-летняя модель рассказала фолловерам, что Леону поставили диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Молодая мама призналась, что сын с самого рождения плохо спал. В посте Оксана даже назвала себя «мамой-пандой», намекая на круги под глазами из-за недосыпа. Сначала Воеводина не обращала на это внимания, но, пообщавшись с другими матерями, поняла, что нужно вести сына к врачу.
«Я поняла, что с Леоном что-то не так... Мы сходили на УЗИ сердца, проверили внутричерепное давление. К счастью, все показатели в норме», — написала Оксана.
Неврологи заявили, что у Леона синдром гиперактивности и выписали ему лекарство. Воеводина с диагнозом решительно не согласна: «Активный не значит, что гиперактивный!». Рекомендованный препарат девушка давать ребенку боится.
Подобный синдром, по мнению Оксаны, находили у многих знаменитостей в детстве. Например, Майкла Фелпса лечили медикаментами, но как только он начал заниматься спортом, в них отпала необходимость. С синдромом гиперактивности живут Уилл Смит, Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.
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