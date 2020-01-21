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Анастасия Тарасова сообщила точный срок своей беременности

Супруга Дмитрия Тарасова продолжает вести свой «мамский» блог в Инстаграме. На днях она рассказала фолловерам самое важное — точный срок своей беременности. 

Анастасия Тарасова, как и ее «коллеги по цеху» Анастасия Решетова и Оксана Самойлова, стали вести Инстаграм еще активнее, когда узнали о том, что их семьи скоро станут больше. А как иначе? Ведь фолловеры обязательно должны знать, как протекает беременность их любимой инстадивы.

Жена футболиста, например, выложила в инстаграм-истории фотографию с голым животом и поделилась с подписчиками тем, что недавно сходила к врачу, который поставил ей точный срок беременности — 36 недель. 

Нехитрый подсчет и вывод — Анастасия станет мамой во второй раз в конце февраля/начале марта. Вторая дочка Тарасовых родится под знаком зодиака Рыбы. 

Это знак водной стихии. Если верить гороскопам, то новорожденная дочь Тарасовых вырастет не очень решительной и настойчивой, зато всегда будет готова прийти на помощь окружающим. 

Напомним, перед новогодними праздниками Анастасия получила травму — девушка сломала руку. «Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня», — рассказывала Тарасова подписчикам. Сейчас с девушкой все хорошо — гипс сняли и она активно готовится к родам.

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21 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Настюха, давай 29 февраля - прикольно будет😎

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