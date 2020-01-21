Анастасия Тарасова сообщила точный срок своей беременности

Супруга Дмитрия Тарасова продолжает вести свой «мамский» блог в Инстаграме. На днях она рассказала фолловерам самое важное — точный срок своей беременности.

Анастасия Тарасова, как и ее «коллеги по цеху» Анастасия Решетова и Оксана Самойлова, стали вести Инстаграм еще активнее, когда узнали о том, что их семьи скоро станут больше. А как иначе? Ведь фолловеры обязательно должны знать, как протекает беременность их любимой инстадивы.

Жена футболиста, например, выложила в инстаграм-истории фотографию с голым животом и поделилась с подписчиками тем, что недавно сходила к врачу, который поставил ей точный срок беременности — 36 недель.

Нехитрый подсчет и вывод — Анастасия станет мамой во второй раз в конце февраля/начале марта. Вторая дочка Тарасовых родится под знаком зодиака Рыбы.

Это знак водной стихии. Если верить гороскопам, то новорожденная дочь Тарасовых вырастет не очень решительной и настойчивой, зато всегда будет готова прийти на помощь окружающим.

Напомним, перед новогодними праздниками Анастасия получила травму — девушка сломала руку. «Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня», — рассказывала Тарасова подписчикам. Сейчас с девушкой все хорошо — гипс сняли и она активно готовится к родам.