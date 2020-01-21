Инсайдер: Лиам Хемсворт скучает по Майли Сайрус и всегда будет ее любить

Обожаем такие истории: они любят друг друга, им друг друга не хватает, но вместе быть не могут — слишком разные взгляды на жизнь. Все это про Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.

С момента шокирующего расставания 27-летней Майли Сайрус и 30-летнего Лиама Хемсворта прошло пять месяцев. Поклонники пары уже даже успели прийти в себя и вроде как смирились с тем, что и у актера, и у певицы теперь есть новые возлюбленные.

Однако тут подъехало интересное заявление от анонимного инсайдера, которое снова ранило наши хрупкие сердечки.

Аноним рассказал изданию HollywoodLife, что Лиам «сейчас на самом деле счастливее», чем он был раньше. Только вот, несмотря на это, он «очень скучает по Майли» и «всегда будет любить ее, как и она его».

Правда, взаимная любовь не всегда является залогом счастливой семейной жизни, и бывшие супруги это понимают. «Они расстались, потому что Лиам, повзрослев и возмужав, понял, что у них далеко не традиционный брак. Это было сложно для него и не работало для Майли», — сказал общий приятель экс-пары, уточнив, что в какой-то момент они поняли, что хотят разных вещей от жизни.

Причем, как утверждает источник, проблема была не только в супругах, но и в их совершенно разных семьях. Мол, родственники Лиама — очень консервативны и никогда не видели того, что видел актер. А вот семья Майли знает, что такое закулисье (зачастую очень грязное) шоу-бизнеса: ее отец — знаменитый кантри-певец Билли Рэй Сайрус (только не говорите, что вы не слышали его песню Achy Breaky Heart).



1 2 3 ... 9 Майли и Лиам познакомились на съемках мелодрамы «Последняя песня» в 2009 году

В общем, совершенно очевидно, что ни о каком примирении и воссоединении пары речи и быть не может. Хотя давайте поговорим об этом лет через 10. Если у Дженнифер Энистон и Брэда Питта получилось забыть все обиды, то чем Майли и Лиам хуже?