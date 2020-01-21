51-летняя Оксана Робски с гордостью представила своего внука

Светская писательница Оксана Робски давно не появляется на публике и дает о себе знать лишь благодаря активности в Инстаграме. На днях знаменитость представила фолловерам своего маленького внука.

Оксана Робски

В «нулевые» без гламурной писательницы Оксаны Робски не обходилось ни одно важное столичное мероприятие. Однако со временем знаменитость перестала появляться на публике, а затем и вовсе переехала в Америку.

В 2018-м Робски вернулась на родину и поселилась в Барвихе, но активную светскую жизнь оставила в прошлом.

Сегодня единственный достоверный источник новостей об Оксане — ее соцсети, куда она изредка выкладывает новые фотографии.

20 января в микроблоге писательница опубликовала кадр, сделанный в столичном ресторане высокой кухни «Турандот».

На снимке вместе с 51-летней женщиной запечатлен ее маленький внук.

«Внук. Как много в этом звуке для сердца бабушки слилось...» — шутливо подписала фотографию Робски.

Кажется, раньше широкая публика еще не видела наследника Оксаны. Вообще, о нем мало что известно. Малыша зовут Сэм, и он родился осенью 2018-го, спустя год после замужества дочери Оксаны, Дарьи.

Интернет-пользователи обрадовались свежему семейному снимку и сделали много комплиментов и маленькому мальчику, и его молодой бабушке. «Кто же знал, что у вас уже внук. Вы так прекрасно выглядите — вполне можно подумать, что это ваш сын», — прокомментировала фото одна из поклонниц Робски.