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51-летняя Оксана Робски с гордостью представила своего внука

Светская писательница Оксана Робски давно не появляется на публике и дает о себе знать лишь благодаря активности в Инстаграме. На днях знаменитость представила фолловерам своего маленького внука. 
Оксана Робски
Оксана Робски

В «нулевые» без гламурной писательницы Оксаны Робски не обходилось ни одно важное столичное мероприятие. Однако со временем знаменитость перестала появляться на публике, а затем и вовсе переехала в Америку. 

В 2018-м Робски вернулась на родину и поселилась в Барвихе, но активную светскую жизнь оставила в прошлом. 

Сегодня единственный достоверный источник новостей об Оксане — ее соцсети, куда она изредка выкладывает новые фотографии. 

Оксана Робски
 

20 января в микроблоге писательница опубликовала кадр, сделанный в столичном ресторане высокой кухни «Турандот». 

На снимке вместе с 51-летней женщиной запечатлен ее маленький внук. 

«Внук. Как много в этом звуке для сердца бабушки слилось...» — шутливо подписала фотографию Робски. 

Кажется, раньше широкая публика еще не видела наследника Оксаны. Вообще, о нем мало что известно. Малыша зовут Сэм, и он родился осенью 2018-го, спустя год после замужества дочери Оксаны, Дарьи. 

Интернет-пользователи обрадовались свежему семейному снимку и сделали много комплиментов и маленькому мальчику, и его молодой бабушке. «Кто же знал, что у вас уже внук. Вы так прекрасно выглядите — вполне можно подумать, что это ваш сын», — прокомментировала фото одна из поклонниц Робски. 

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21 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @robskioxana/Instagram
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Оксана Робски

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Классно она выглядит ,я бы дала слегка за 40...

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