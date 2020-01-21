Иван Ургант удивил фолловеров «стрижкой новобранца»

Иван Ургант редко изменяет привычному имиджу. Однако недавно телеведущий все же отошел от устоявшихся стандартов и состриг густую шевелюру.

Иван Ургант

Вот уже на протяжении почти 8 лет Иван Ургант ведет одну из главных развлекательных программ России — «Вечерний Ургант». Мужчину любят и прекрасно знают телезрители буквально всех возрастов, от мала до велика.

По этим и другим не менее важным причинам Ургант почти никогда не изменяет привычному имиджу.

Изредка Иван отращивает (а затем сбривает) усы и одинаково стрижется. Но вот на отдыхе дела обстоят совсем иначе.

После новогодних праздников (и перед своим официальным отпуском) телеведущий удивил своих фолловеров в Инстрагаме снимком, на котором он позирует с выбритыми висками.

Тогда многие подумали, что юморист как обычно пошутил.

Все эти дни Иван не появлялся в соцсетях. А 21 января мужчина выложил фото, на котором у него почти нет волос.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо нового кадра. Одним короткая стрижка Ивана очень понравилась. И все же большинство обрушилось на телеведущего с критикой. «Зачем вы это сделали?», «Ваня, ты теперь на солдата похож», — прокомментировали внешность знаменитости фолловеры.



А вам нравится новая прическа Ивана Урганта?