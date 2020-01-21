Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Иван Ургант удивил фолловеров «стрижкой новобранца»

Иван Ургант редко изменяет привычному имиджу. Однако недавно телеведущий все же отошел от устоявшихся стандартов и состриг густую шевелюру. 
Иван Ургант
Иван Ургант

Вот уже на протяжении почти 8 лет Иван Ургант ведет одну из главных развлекательных программ России — «Вечерний Ургант». Мужчину любят и прекрасно знают телезрители буквально всех возрастов, от мала до велика. 

По этим и другим не менее важным причинам Ургант почти никогда не изменяет привычному имиджу. 

Изредка Иван отращивает (а затем сбривает) усы и одинаково стрижется. Но вот на отдыхе дела обстоят совсем иначе.

Иван Ургант
 

После новогодних праздников (и перед своим официальным отпуском) телеведущий удивил своих фолловеров в Инстрагаме снимком, на котором он позирует с выбритыми висками. 

Тогда многие подумали, что юморист как обычно пошутил. 

Все эти дни Иван не появлялся в соцсетях. А 21 января мужчина выложил фото, на котором у него почти нет волос. 

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо нового кадра. Одним короткая стрижка Ивана очень понравилась. И все же большинство обрушилось на телеведущего с критикой. «Зачем вы это сделали?», «Ваня, ты теперь на солдата похож», — прокомментировали внешность знаменитости фолловеры. 

А вам нравится новая прическа Ивана Урганта?

Перейти к обсуждению


21 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @urgantcom/Instagram
Теги

Иван Ургант

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.