51-летняя Светлана Бондарчук в «невидимом» купальнике восхитила подписчиков

Недавно Светлана Бондарчук высказалась о хейтерах, которые критикуют ее возраст. Причем сильнее всего ее удивило, что среди недовольных комментаторов много женщин. Замечания не остановили Светлану от публикации фотографий в пляжных аутфитах, которые некоторые критики считают неуместными.
На днях возлюбленный звезды Сергей Харченко разместил новый снимок Бондарчук в своем Инстаграме. Светлана позирует в «невидимом» купальнике телесного цвета, который практически сливается с ее загорелой кожей.
Такой наряд лишь подчеркнул подтянутую фигуру звезды и ее тонкую талию. В комментариях многие восхитились смелостью Светланы и тем, что она поддерживает себя в отличной форме.
Не обошлось и без критики. Даже после того, как Светлана ответила всем хейтерам, все равно нашлись те, кто решил пожурить ее. Некоторым показалось, что купальник на звезде не по размеру, а его ткань — чересчур тонкая.