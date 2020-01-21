51-летняя Светлана Бондарчук в «невидимом» купальнике восхитила подписчиков

Светлана Бондарчук часто публикует фотографии в нарядах, которые подчеркивают ее подтянутую фигуру. Из-за этого звезда даже вступала в полемику с хейтерами. На этот раз снимок знаменитости в телесном купальнике разместил ее возлюбленный. И все остались в восторге!

Недавно Светлана Бондарчук высказалась о хейтерах, которые критикуют ее возраст. Причем сильнее всего ее удивило, что среди недовольных комментаторов много женщин. Замечания не остановили Светлану от публикации фотографий в пляжных аутфитах, которые некоторые критики считают неуместными.

На днях возлюбленный звезды Сергей Харченко разместил новый снимок Бондарчук в своем Инстаграме. Светлана позирует в «невидимом» купальнике телесного цвета, который практически сливается с ее загорелой кожей.

Такой наряд лишь подчеркнул подтянутую фигуру звезды и ее тонкую талию. В комментариях многие восхитились смелостью Светланы и тем, что она поддерживает себя в отличной форме.

«Светлана, так держать. Вы замечательная», «Красотка! Такой фигуре только позавидовать», «Это вышак! Борзо и смело!», «Шикарная Света», — писали фолловеры.

Не обошлось и без критики. Даже после того, как Светлана ответила всем хейтерам, все равно нашлись те, кто решил пожурить ее. Некоторым показалось, что купальник на звезде не по размеру, а его ткань — чересчур тонкая.