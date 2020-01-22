Кого из мужчин Александр Гудков считает «ходячим сексом»

Александр Гудков еще со времен КВН за словом в карман никогда не лез. Вот и на премьере фильма «Марафон желаний» он рассказал, кто из его коллег — самый настоящий «ходячий секс».

21 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера романтической комедии «Марафон желаний». Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Маша Миногарова и Кирилл Нагиев, а над проектом в творческом тандеме работали Дарья Чаруша (это ее режиссерский дебют) и креативный продюсер Александр Гудков.

Съемочная группа поднялась на сцену перед показом фильма, чтобы сказать пару слов.

Кирилл Нагиев

Гудков, рассказывая о фильме и актерах, которые в нем сыграли, разошелся не на шутку и даже назвал Кирилла Нагиева, сына Дмитрия Нагиева, «ходячим сексом». Ну, не согласиться с шоуменом сложно.

«Марафон желаний» — это история о простой маникюрщице Марине, которая решила лететь из Воронежа в Ханты-Мансийск к коучу по исполнению желаний. Однако в дело вмешивается судьба, и пересадка в Санкт-Петербурге меняет жизнь Марины на 180 градусов.