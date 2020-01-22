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Кого из мужчин Александр Гудков считает «ходячим сексом»

Александр Гудков еще со времен КВН за словом в карман никогда не лез. Вот и на премьере фильма «Марафон желаний» он рассказал, кто из его коллег — самый настоящий «ходячий секс».

21 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера романтической комедии «Марафон желаний». Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Маша Миногарова и Кирилл Нагиев, а над проектом в творческом тандеме работали Дарья Чаруша (это ее режиссерский дебют) и креативный продюсер Александр Гудков.

Съемочная группа поднялась на сцену перед показом фильма, чтобы сказать пару слов.

Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев

Гудков, рассказывая о фильме и актерах, которые в нем сыграли, разошелся не на шутку и даже назвал Кирилла Нагиева, сына Дмитрия Нагиева, «ходячим сексом». Ну, не согласиться с шоуменом сложно.

«Марафон желаний» — это история о простой маникюрщице Марине, которая решила лететь из Воронежа в Ханты-Мансийск к коучу по исполнению желаний. Однако в дело вмешивается судьба, и пересадка в Санкт-Петербурге меняет жизнь Марины на 180 градусов.

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22 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, @gudokgudok, @kirill_nagiev/Instagram
Теги

Кирилл Нагиев, Александр Гудков

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Нагиев младший конечно привлекательный, но до папаши ему далеко

  • Гость

    Нагиев младший конечно привлекательный, но до папаши ему далеко

    До какого папаши))) Косого и везде одинакового?

  • Как он меня раздражает, очень скользкий и неприятный

  • Посмотрела на этого Гудкова-полный антисекс,а сын Нагиева ничего так,хорошо что на отца не похож,а то ещё на пике своей карьеры помнится прапорщика играл,так он им и остался по жизни.Везде одинаковые манеры,ужимки,шутки,очень однообразный.

  • нравится и Нагиев и сын. Да, похожи и хорошо, ибо в них не изюминки, а ИЗЮМИЩИ!!)) И актёры они отличные: камера их любит, как и они её, а потому играют легко и непринуждённо.

  • уже и Миногарова, или как её там, в актрисы подалась. А что профессиональные талантливые девушки закончились!?

  • Какой классный свитер у Гудкова на 9-ом фото

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