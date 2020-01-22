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21-летний брат Оксаны Воеводиной взволновал ее подписчиц

В соцсетях Оксана Воеводина предпочитает показывать только себя и маленького сына. И все же на днях королева красоты сделала исключение и опубликовала семейное фото. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

27-летняя Оксана Воеводина регулярно выкладывает новые фото в свой микроблог. Экс-супруга Мухаммада V любит рассказывать фолловерам о маленьком сыне Леоне, о бизнес-проектах и уходе за собой после родов. 

Сейчас Оксана живет в Подмосковье вместе со своей большой семьей. 

В соцсетях победительница конкурса «Мисс Москва 2015» предпочитает не рассказывать о родственниках и не показывать совместные фото с ними. 

Оксана Воеводина
 

И все же без исключений не обходится. 21 января у мамы Воеводиной был день рождения. По этому случаю знаменитость опубликовала кадр с родительницей и младшими братом и сестрой. 

Стоит ли говорить о том, что подписчиц модели сразу же заинтересовал ее красавец-брат?

О родственнике Воеводиной известно не очень много — ведь он почти не ведет соцсети. Молодого человека зовут Иван, в начале 2020-го ему исполнился 21 год. 

Иван увлекается спортом и часто путешествует по миру. В его микроблоге есть фото из Испании, Малайзии и Черногории. Также в одном из постов молодой человек признался, что ненавидит общественный транспорт и ездит только на своем авто. «Спасибо сестричке любимой», — шутливо прокомментировала слова брата Оксана, намекая, что именно она помогла ему приобрести машину. 

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22 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra, @saint_undead/Instagram

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