Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал новость о своем внебрачном сыне

22 января Леся Сазыкина раскрыла неизведанный факт из жизни певца: оказывается, он является отцом ее 6-летнего сына Германа. Музыкальный продюсер рассказала, что ее с солистом «Иванушек» связывает бурный роман, и даже поделилась подробностями их отношений.
Леся утверждала, что познакомилась с певцом, когда работала тур-менеджером у «Иванушек». Сам Андрей уже в то время был суперзвездой с армией поклонниц. Между ними завязался тайный роман, который затянулся на много лет. Григорьев-Апполонов, по словам Леси, нашел в ней «отдушину», но замуж звать не спешил.
В 2013 году Сазыкина родила первенца, которого назвала Германом. Она сказала, что не хотела рушить брак Андрея. Поэтому женщина молчала столько лет. Теперь же, когда Григорьев-Апполонов развелся, а его бывшая супруга уже нашла свое счастье, Леся больше не собирается утаивать правду.
Впрочем, в этой душераздирающей истории не хватало лишь одного — мнения самого Андрея. В настоящее время певец отдыхает на Бали, но журналистам удалось до него дозвониться. Как оказалось, Григорьев-Апполонов не считает себя отцом Германа, а слова Леси Сазыкиной, по мнению солиста «Иванушек», далеки от реальности.
Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих сыновей: 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. Экс-супруга певца недавно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова и родила сына, которого назвали Александром.