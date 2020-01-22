Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал новость о своем внебрачном сыне

Известие о том, что музыкальный продюсер Леся Сазыкина растит внебрачного сына от Андрея Григорьева-Апполонова, грянуло как гром среди ясного неба. Многим было любопытно, что об этом скажет сам «рыжий из Иванушек». Певец не заставил себя долго ждать.

22 января Леся Сазыкина раскрыла неизведанный факт из жизни певца: оказывается, он является отцом ее 6-летнего сына Германа. Музыкальный продюсер рассказала, что ее с солистом «Иванушек» связывает бурный роман, и даже поделилась подробностями их отношений.

Леся Сазыкина с сыном Германом

Леся утверждала, что познакомилась с певцом, когда работала тур-менеджером у «Иванушек». Сам Андрей уже в то время был суперзвездой с армией поклонниц. Между ними завязался тайный роман, который затянулся на много лет. Григорьев-Апполонов, по словам Леси, нашел в ней «отдушину», но замуж звать не спешил.



В 2013 году Сазыкина родила первенца, которого назвала Германом. Она сказала, что не хотела рушить брак Андрея. Поэтому женщина молчала столько лет. Теперь же, когда Григорьев-Апполонов развелся, а его бывшая супруга уже нашла свое счастье, Леся больше не собирается утаивать правду.

Впрочем, в этой душераздирающей истории не хватало лишь одного — мнения самого Андрея. В настоящее время певец отдыхает на Бали, но журналистам удалось до него дозвониться. Как оказалось, Григорьев-Апполонов не считает себя отцом Германа, а слова Леси Сазыкиной, по мнению солиста «Иванушек», далеки от реальности.

«Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только что, она сказала, мол, вообще ни при чем. А вообще у меня есть история про первое поколение фанаток “Иванушкек”, которые были готовы на все, лишь бы дотронуться до нас. Она как раз из их числа», — сообщил Андрей корреспондентам «СтарХита»

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих сыновей: 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. Экс-супруга певца недавно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова и родила сына, которого назвали Александром.