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Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал новость о своем внебрачном сыне

Известие о том, что музыкальный продюсер Леся Сазыкина растит внебрачного сына от Андрея Григорьева-Апполонова, грянуло как гром среди ясного неба. Многим было любопытно, что об этом скажет сам «рыжий из Иванушек». Певец не заставил себя долго ждать.
Андрей Григорьев-Апполонов

22 января Леся Сазыкина раскрыла неизведанный факт из жизни певца: оказывается, он является отцом ее 6-летнего сына Германа. Музыкальный продюсер рассказала, что ее с солистом «Иванушек» связывает бурный роман, и даже поделилась подробностями их отношений.

Леся Сазыкина
Леся Сазыкина с сыном Германом

Леся утверждала, что познакомилась с певцом, когда работала тур-менеджером у «Иванушек». Сам Андрей уже в то время был суперзвездой с армией поклонниц. Между ними завязался тайный роман, который затянулся на много лет. Григорьев-Апполонов, по словам Леси, нашел в ней «отдушину», но замуж звать не спешил. 

В 2013 году Сазыкина родила первенца, которого назвала Германом. Она сказала, что не хотела рушить брак Андрея. Поэтому женщина молчала столько лет. Теперь же, когда Григорьев-Апполонов развелся, а его бывшая супруга уже нашла свое счастье, Леся больше не собирается утаивать правду. 

Впрочем, в этой душераздирающей истории не хватало лишь одного — мнения самого Андрея. В настоящее время певец отдыхает на Бали, но журналистам удалось до него дозвониться. Как оказалось, Григорьев-Апполонов не считает себя отцом Германа, а слова Леси Сазыкиной, по мнению солиста «Иванушек», далеки от реальности.

«Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только что, она сказала, мол, вообще ни при чем. А вообще у меня есть история про первое поколение фанаток “Иванушкек”, которые были готовы на все, лишь бы дотронуться до нас. Она как раз из их числа», — сообщил Андрей корреспондентам «СтарХита».

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов воспитывает двоих сыновей: 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. Экс-супруга певца недавно вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова и родила сына, которого назвали Александром.

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22 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, @apollonov_ag/Instagram, vk.com/id3512513
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Андрей Григорьев-Апполонов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ооо, все ясно Ждём вас, ребят, у МалаховаВ другой ветке это и предсказали:)

  • Ой.. Ну, как так то... Что можно в старом, рыжем мужике найти, как грицца. Не сотвори себе кумира....)) подозреваю, что баба не врет....

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