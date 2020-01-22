Инсайдер: Анджелина Джоли в ярости, что Брэд Питт публично шутит над их разводом

Кажется, Анджелина Джоли внимательно следит за бывшим мужем. Иначе как объяснить тот факт, что актриса узнала о случайной фразе Питта, сказанной несколько дней назад?

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли не вместе уже больше трех лет, но по-прежнему не могут простить все обиды друг другу. По крайней мере, актриса точно держит зло на экс-супруга.

В свежих интервью Джоли не раз упоминала, как сильно развод с Питтом сказался на ее ментальном и физическом здоровье.

Также Анджелина никогда не упускает возможности напомнить о своей подавленности, что не может переехать с детьми подальше от бывшего мужа. А ведь ей бы очень хотелось жить в Европе или Южной Корее, где учится старший сын Мэддокс.

Все это время Брэд почти не говорил о расставании с кинодивой. Однако 19 января, во время вручения премии Гильдии киноактеров США, мужчина признался, что пережил непростой период.

«Этот парень поднялся очень высоко и отлично выглядит без рубашки. А еще он очень долго не ладил со своей женой», — шутливо высказался о переменах в личной жизни Брэд Питт.

Инсайдеры, связавшиеся с таблоидом The Sun, заявили, что Джоли была по-настоящему уязвлена такими выпадами со стороны бывшего мужа. Особенно сильно ее задело, что в этот момент речи Питта операторы стали снимать сидящую в зале Дженнифер Энистон. Как и всех остальных, ее насмешили слова Брэда.

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«Энджи никогда не делала ничего подобного по отношению к нему. Брэд просто высмеял ее, и она сильно расстроена», — поведал аноним журналистам. Неужели Джоли действительно считает, что никогда не говорила об экс-избраннике ничего плохого?