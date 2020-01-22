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«Еще не наигрался»: Полина Диброва не хочет отдавать сына в школу в 6 лет, хотя муж настаивает

Дмитрий Дибров с супругой воспитывают троих сыновей. Среднему недавно исполнилось 6 лет — по мнению звездного отца, пора в первый класс. Однако Полина считает иначе.
Семья Дибровых
Семья Дибровых

31-летняя Полина Диброва родила Дмитрию троих сыновей. Пара не всегда сходится в вопросах их воспитания. 22 января Диброва написала пост, в котором призналась, что супруги не могут решить, в каком возрасте отправлять среднего сына в школу.

Полина выложила снимок, на котором 6-летний Федя с 4-летним Ильей запечатлены в разгар детского веселья. Мальчики улыбаются, явно наслаждаясь игрой. «Между парнями полтора года разница», — отметила Диброва, а затем перешла к сути проблемы.

Знаменитость призналась, что Дмитрий «настаивает на школе для Феди».  Супруга телеведущего считает по-другому. Несмотря на то, что их старший сын пошел в первый класс до 7 лет, Полина сомневается, что со средним стоит поступить так же.

  • Федор Дибров, Полина Диброва, Александр Дибров, Илья Дибров, Дмитрий Дибров
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    Звездные родители спорят, в каком возрасте нужно отдавать ребенка в школу
    Смотреть галерею

Главный аргумент многодетной мамы заключается в том, что Федя еще не наигрался. Диброва поинтересовалась мнением подписчиков. Поклонники звездной семьи озвучили две противоположные позиции: «Отдавайте в этом году. Он очень смышленый у вас», «Я бы отдала в 7, дайте ребенку детства!», «Нужно отправить в школу! Ребенок будет вам благодарен, когда станет старше, знаю из личного опыта», «Психологи не рекомендуют отдавать так рано, лучше подождать». А вы что думаете? 

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22 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @polinadibrova/Instagram
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Полина Диброва

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Все дети разные: кто-то и в 6 готов, а кому-то и в 8 рано. Это я про психологическую готовность к школе. Пусть с психологами посоветуются, да и тесты есть специальные.

  • пусть играет до 30

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