По стопам Деми Мур? Мила Кунис стремительно худеет и пугает своим внешним видом

Мила Кунис переживает, что ее брак с Эштоном Катчером трещит по швам. Спасибо Деми Мур и ее скандальным мемуарам, в которых она рассказала о многочисленных изменах экс-супруга.

Откровения Деми Мур наделали немало шума в прошлом году. Актриса выпустила книгу Inside Out, в которой рассказала все, что ее поклонники хотели знать о браке звезды с Эштоном Катчером.

Информация, которой поделилась Деми, была шокирующей. Во-первых, Мур рассказала, что забеременела очень скоро после встречи с молодым и темпераментным актером. Стать мамой в очередной раз Деми не удалось — она потеряла ребенка на сроке шесть месяцев.

Во-вторых, Мур наконец-то признала: все слухи об изменах Катчера были правдивы. А начались они с того, что Эштон предложил супруге попробовать секс втроем и пригласить к ним в постель еще одну женщину. Деми в попытках доказать свою молодость и крутость согласилась, о чем впоследствии пожалела. Эштон оправдывал свои забеги к девушкам тем, что Мур, мол, не была против других барышень в его постели. Так сказать, дала ему зеленый свет.

Катчер комментировать выход книги и ее содержимое не стал, да и сказать, наверное, было нечего — всем все стало окончательно ясно. Однако никто не ожидал, что скандальное прошлое Эштона навредит его идеальному настоящему. А ведь у него действительно есть все, что только может желать мужчина: миллионы на счету, красавица-жена и двое детей.

Мила Кунис, супруга Эштона, по сообщениям инсайдеров, уже несколько месяцев не может найти себе места. Актриса переживает, что «свинья второй раз найдет грязь», — если Катчер уже изменял законной супруге однажды, то что ему мешает сделать это снова?

«Мила медленно сходит с рельсов, а Эштон, совершенно не замечая этого, только усугубляет ситуацию. Она очень изолирована, ей не хватает энергии — все сходят с ума», — сказал инсайдер порталу NW.

Папарацци недавно смогли запечатлеть Милу во врем прогулки в Лос-Анджелесе, и выглядела она не самым лучшим образом. Актриса очень похудела, и не в хорошем смысле: у нее совсем пропали щеки и появились острые скулы.

Так же несколько лет назад выглядела Деми Мур — она как раз разводилась с Эштоном и снова начала употреблять запрещенные вещества.

Надеемся, скандальное прошлое Катчера не уничтожит его семью с Милой, ведь они так красиво смотрятся вместе.