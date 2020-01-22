Свекор Натальи Водяновой потерял статус самого богатого человека в мире из-за коронавируса

Гонки серьезных мужчин в самом разгаре. Владелец концерна LVMH снова проиграл основателю Amazon и опустился на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

Бернар Арно

На этой неделе стало известно, что Бернар Арно, владелец LVMH и будущий свекор Натальи Водяновой, занял первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Радость, впрочем, была недолгой и длилась всего четыре дня. Ровно столько времени потребовалось Арно, чтобы вновь опуститься на второе место.

Джефф Безос

Причина — вспышка смертельного вируса (коронавирус 2019-nCoV) в Китае, которая испугала инвесторов европейских люксовых компаний (их выручка сильно зависит от китайского рынка).

Состояние Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда (до 112,9 миллиарда) долларов. Безос же, наоборот, заработал — его состояние увеличилось на 489 миллионов (до 116,1 миллиарда).

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Напомним, 42-летний сын Бернара Антуан Арно является генеральным директором Berluti (бренд люксовой мужской одежды и обуви) и председателем совета директоров Loro Piana (производитель одежды из шерсти и кашемира класса люкс). В прошлом году он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Наталье Водяновой, которая родила ему двоих детей, Романа и Максима.