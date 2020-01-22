Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Свекор Натальи Водяновой потерял статус самого богатого человека в мире из-за коронавируса

Гонки серьезных мужчин в самом разгаре. Владелец концерна LVMH снова проиграл основателю Amazon и опустился на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира.
Бернар Арно
Бернар Арно

На этой неделе стало известно, что Бернар Арно, владелец LVMH и будущий свекор Натальи Водяновой, занял первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса.

Радость, впрочем, была недолгой и длилась всего четыре дня. Ровно столько времени потребовалось Арно, чтобы вновь опуститься на второе место.

Джефф Безос
Джефф Безос

Причина — вспышка смертельного вируса (коронавирус 2019-nCoV) в Китае, которая испугала инвесторов европейских люксовых компаний (их выручка сильно зависит от китайского рынка). 

Состояние Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда (до 112,9 миллиарда) долларов. Безос же, наоборот, заработал — его состояние увеличилось на 489 миллионов (до 116,1 миллиарда).

Напомним, 42-летний сын Бернара Антуан Арно является генеральным директором Berluti (бренд люксовой мужской одежды и обуви) и председателем совета директоров Loro Piana (производитель одежды из шерсти и кашемира класса люкс). В прошлом году он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Наталье Водяновой, которая родила ему двоих детей, Романа и Максима.

Перейти к обсуждению


22 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Антуан Арно, Наталья Водянова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.