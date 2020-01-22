«Предложила ему слетать в Вегас и расписаться»: Никки Рид впервые рассказала о романе с Павлом Прилучным

Слухи об отношениях звезды сумеречной саги и российского актера появились в 2009 году, когда поклонники заметили на внутренней стороне запястья Никки татуировку с красноречивой фамилией. Слово «Прилучный», как будто выведенное дрожащей рукой, моментально навело журналистов на подозрения. Несмотря на то, что надпись пропала с руки актрисы через пару лет, воспоминания никуда не исчезли.
Павел Прилучный говорил, что познакомился с Никки на класс-концерте в Школе-студии МХАТ в Москве. Она заинтересовалась актером и первой проявила к нему внимание. Никки не останавливал даже языковой барьер: они общались, по словам Павла, «как глухонемые, используя весь свой актерский арсенал».
В недавнем интервью изданию WomanHit.ru Рид поведала о том, что отношения, которые их связывали, были страстными, но краткосрочными. Дело даже шло к свадьбе, пусть и в Лас-Вегасе:
Позднее Павел рассказывал в интервью «Каравану историй», что за год отношений на расстоянии Никки приезжала к нему трижды. В результате девушка отправилась на съемки очередной части «Сумерек» и пропала с радаров. Внезапной разлуки Павел перенести не смог, поэтому, когда актриса вдруг объявилась спустя полгода, он предложил ей остаться друзьями. По мнению Никки, именно разделявший их океан стал причиной разрыва.
В настоящее время Никки Рид счастлива со звездой другой вампирской саги — Йеном Сомерхолдером. В 2017 году они впервые стали родителями и теперь воспитывают малышку по имени Боди Солей.
Да и в жизни Павла Прилучного все складывается хорошо. Он женат на партнерше по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.