«Предложила ему слетать в Вегас и расписаться»: Никки Рид впервые рассказала о романе с Павлом Прилучным

Звезда «Сумерек» Никки Рид давно и прочно замужем за Йеном Сомерхолдером. Несколько лет назад ее связывали романтические отношения с нашим соотечественником Павлом Прилучным. В недавнем интервью актриса откровенно поведала об этом периоде своей жизни.

Слухи об отношениях звезды сумеречной саги и российского актера появились в 2009 году, когда поклонники заметили на внутренней стороне запястья Никки татуировку с красноречивой фамилией. Слово «Прилучный», как будто выведенное дрожащей рукой, моментально навело журналистов на подозрения. Несмотря на то, что надпись пропала с руки актрисы через пару лет, воспоминания никуда не исчезли.

Павел Прилучный говорил, что познакомился с Никки на класс-концерте в Школе-студии МХАТ в Москве. Она заинтересовалась актером и первой проявила к нему внимание. Никки не останавливал даже языковой барьер: они общались, по словам Павла, «как глухонемые, используя весь свой актерский арсенал».



В недавнем интервью изданию WomanHit.ru Рид поведала о том, что отношения, которые их связывали, были страстными, но краткосрочными. Дело даже шло к свадьбе, пусть и в Лас-Вегасе:

«Наши отношения с русским актером Павлом Прилучным не были пиар-­ходом — это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы (или ура?), скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться. Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло».

Позднее Павел рассказывал в интервью «Каравану историй», что за год отношений на расстоянии Никки приезжала к нему трижды. В результате девушка отправилась на съемки очередной части «Сумерек» и пропала с радаров. Внезапной разлуки Павел перенести не смог, поэтому, когда актриса вдруг объявилась спустя полгода, он предложил ей остаться друзьями. По мнению Никки, именно разделявший их океан стал причиной разрыва.

«Но хочу подчеркнуть, что я не была эдакой стервой — просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не она, у меня не случилось бы моего настоящего», — сообщила знаменитость.

1 2 3 ... 10 В 2015 году Никки Рид вышла замуж за звезду «Дневников вампира» Йена Сомерхолдера

В настоящее время Никки Рид счастлива со звездой другой вампирской саги — Йеном Сомерхолдером. В 2017 году они впервые стали родителями и теперь воспитывают малышку по имени Боди Солей.

Да и в жизни Павла Прилучного все складывается хорошо. Он женат на партнерше по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. В 2013-м у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия.