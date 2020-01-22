Алене Шишковой впервые за долгое время удалось набрать вес

Худоба Алены Шишковой — это притча во языцех. Кажется, что вес модели заботит ее фолловеров даже сильнее, чем саму экс-возлюбленную Тимати. Все дело в том, что под публикациями Алены в Инстаграме с завидным постоянством появляются комментарии о ее фигуре.
Даже если речь в посте идет о косметике или бьюти-процедурах, кто-то непременно выскажет свое мнение насчет чересчур тонкой талии и «рук-веточек» Шишковой.
Звезду даже обвиняли в пропаганде анорексии. Алена пыталась оправдаться перед подписчиками. Она объяснила, что мечтает набрать хотя бы несколько килограммов, но у нее никак не выходит, несмотря на все усилия. «На сегодняшний день я вешу 48 кг. Прошу не ссылать это на анорексию, это просто хороший метаболизм. Все хорошо», — писала Алена.
Недавно Шишкова провела неделю в центре здоровья Verba Mayr. 22 января в новом посте в Инстаграме модель поделилась результатами своего лечения:
«За короткое время я сбросила весь негатив, который копился месяцами и заново влюбилась в себя!.. Появились силы что-то делать, куда-то двигаться и вообще брать в руки телефон. И еще впервые за долгое время удалось набрать пару кило!» — сообщила Шишкова.
В комментариях фолловеры согласились, что сейчас Алена выглядит иначе, и порадовались тому, что она лучше себя чувствует. «Блеск в глазах, светящаяся улыбка. Алена, так держать!» — заметила одна из подписчиц.
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