Алене Шишковой впервые за долгое время удалось набрать вес

Худоба Алены Шишковой — это притча во языцех. Кажется, что вес модели заботит ее фолловеров даже сильнее, чем саму экс-возлюбленную Тимати. Все дело в том, что под публикациями Алены в Инстаграме с завидным постоянством появляются комментарии о ее фигуре.



Даже если речь в посте идет о косметике или бьюти-процедурах, кто-то непременно выскажет свое мнение насчет чересчур тонкой талии и «рук-веточек» Шишковой.

Звезду даже обвиняли в пропаганде анорексии. Алена пыталась оправдаться перед подписчиками. Она объяснила, что мечтает набрать хотя бы несколько килограммов, но у нее никак не выходит, несмотря на все усилия. «На сегодняшний день я вешу 48 кг. Прошу не ссылать это на анорексию, это просто хороший метаболизм. Все хорошо», — писала Алена.