Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Дочери Оксаны Самойловой устроили дефиле в платьях, которые оказались ей малы

Оксана Самойлова поделилась в Инстаграме очередным забавным видео. В кадре счастливые Ариела и Лея примерили наряды, которые предназначались маме, но совсем не подошли ей по размеру.

31-летняя Оксана Самойлова находится на последних сроках беременности. Знаменитость решила немного обновить гардероб, заказав вещи онлайн. Однако из-за ошибки интернет-магазина все покупки оказались... детского размера.

«Я открыла для себя мир американских доставок. Заказала костюм, но что-то пошло не так. Он как раз на Ариелу. Но костюм классный. Хорошо, что у меня столько детей», — весело сообщила Самойлова. 

9-летняя Ариела, обрадовавшись, примерила голубой костюм, а затем принялась дефилировать в розовом платье.

«Почему здесь все такое маленькое? Так, ну в это я еще рассчитываю влезть», — понадеялась Самойлова, оценивая остатки привезенных вещей. «Нет-нет, не рассчитываешь. Это все мне. Давай, смотри, что тебе там еще не подходит», — хитро заявила старшая дочь.

Следом за ней очередное платье примерила на себя 5-летняя Лея. Без подарка осталась лишь Майя, поэтому Оксана решила поискать в коробке что-нибудь и для нее.

Перейти к обсуждению 1


23 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • “Шо-нибудь не налезет». Элита, блин🤦🏼‍♀️😆

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.