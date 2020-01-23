Дочери Оксаны Самойловой устроили дефиле в платьях, которые оказались ей малы

Оксана Самойлова поделилась в Инстаграме очередным забавным видео. В кадре счастливые Ариела и Лея примерили наряды, которые предназначались маме, но совсем не подошли ей по размеру.

31-летняя Оксана Самойлова находится на последних сроках беременности. Знаменитость решила немного обновить гардероб, заказав вещи онлайн. Однако из-за ошибки интернет-магазина все покупки оказались... детского размера.

«Я открыла для себя мир американских доставок. Заказала костюм, но что-то пошло не так. Он как раз на Ариелу. Но костюм классный. Хорошо, что у меня столько детей», — весело сообщила Самойлова.

9-летняя Ариела, обрадовавшись, примерила голубой костюм, а затем принялась дефилировать в розовом платье.

«Почему здесь все такое маленькое? Так, ну в это я еще рассчитываю влезть», — понадеялась Самойлова, оценивая остатки привезенных вещей. «Нет-нет, не рассчитываешь. Это все мне. Давай, смотри, что тебе там еще не подходит», — хитро заявила старшая дочь.

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Следом за ней очередное платье примерила на себя 5-летняя Лея. Без подарка осталась лишь Майя, поэтому Оксана решила поискать в коробке что-нибудь и для нее.