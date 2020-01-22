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«Плечиком оп»: Леон Дам продемонстрировал новую кокетливую походку на показе Maison Margiela

Леон Дам вернулся! Мы почти ничего о нем не слышали с конца сентября. 22 января Maison Margiela представил новую коллекцию, а эпатажный манекенщик снова стал одной из главных звезд шоу.
Леон Дам
Леон Дам

Джон Гальяно показал весенне-летнюю коллекцию в рамках Недели Высокой моды в Париже. Шоу прошло в модном районе Марэ. Специально для показа декораторы выкрасили пространство в ядреную фуксию — не только стены и пол, но даже стулья, на которых расположились гости.

Модели появлялись на подиуме в бархатных комбинезонах с перфорацией по всей длине, пальто со швами наружу и вещах из сшитых вместе лоскутов ткани. Образы дополняли короткие перчатки, шляпы-котелки и разноцветные вуали. Вот это кутюр!

Особого внимания, конечно, заслуживает манекенщик, проснувшийся известным после того, как своей «свирепой» походкой рассмешил даже саму Анну Винтур.

22 января Леон Дам вышел на подиум в шерстяном фартуке, шортах и оверсайз-пиджаке с голой спиной. Красный котелок с вуалью в тон, белые перчатки и пояс бросаются в глаза сразу, а вот туфли-«копытца» и оригинальные носки еще нужно разглядеть.

Впрочем, как только манекенщик продемонстрировал свою новую кокетливую походку, пользователи позабыли все на свете и могли концентрироваться только на голом плече Леона. Его кошачья пластика и проникновенный взгляд снова произвели фурор. «Плечиком оп», — написали в комментариях. Дам, с возвращением, мы скучали!

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22 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alealimay, @luomovogue/Instagram, Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Пративный

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  • Забавный парнишка, хулиганистый в хорошем смысле слова. ))

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