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Анна Седокова надела для выступления платье с накладными сосками

Экс-участница «ВИА Гры» точно знает, что такое сексуальность и как ей пользоваться. На днях Анна Седокова, например, примерила необычный наряд с накладной грудью. Хотя Анна и своей может похвастаться.

37-летняя Анна Седокова знает, как привлечь внимание поклонников. Недавно она выложила в Инстаграм несколько коротких видео в очень откровенном и сексуальном костюме.

Седокова показала, как готовится к съемкам «новой видеоработы». Позировала она в платье из красного пластика, главной фишкой которого стала искусственная грудь и, соответственно, накладные соски.

«Если вы думаете, что мы ничем тут не занимаемся, то нет — мы жжем мои волосы», — заявила Анна, продемонстрировав, как стилист вносит последние штрихи в ее образ.
  • Анна Седокова
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    Анна Владимировна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве, куда ее родители переехали из Томска
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«Наряд как из программы для взрослых», — прокомментировала артистка свой сценический образ. Интересно, его уже успел оценить возлюбленный Седоковой, баскетболист Янис Тимма?

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22 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
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Анна Седокова

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