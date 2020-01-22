Анна Седокова надела для выступления платье с накладными сосками

37-летняя Анна Седокова знает, как привлечь внимание поклонников. Недавно она выложила в Инстаграм несколько коротких видео в очень откровенном и сексуальном костюме.
Седокова показала, как готовится к съемкам «новой видеоработы». Позировала она в платье из красного пластика, главной фишкой которого стала искусственная грудь и, соответственно, накладные соски.
«Наряд как из программы для взрослых», — прокомментировала артистка свой сценический образ. Интересно, его уже успел оценить возлюбленный Седоковой, баскетболист Янис Тимма?