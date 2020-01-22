«Я убивала себя»: Джессика Симпсон ошарашила признанием, что была изнасилована в юности, из-за чего увлеклась наркотиками

39-летняя Джессика Симпсон рассказала, что в юности стала жертвой друга семьи, который изнасиловал ее. В попытке заглушить душевную боль звезда на протяжении долгих лет страдала от алкогольной и наркотической зависимости.

Глядя на Джессику Симпсон в юности, сложно представить, какая рана на душе этой очаровательной улыбчивой блондинки. Певица, которая напоминала ожившую куклу Барби, уверенно покоряла музыкальный Олимп. Впоследствии она пропала с радаров — Джессика решила посвятить все свое время семье.

Казалось бы, спокойная жизнь и никаких потрясений. Но нет.

В преддверии выхода своей автобиографии «Открытая книга» Джессика Симпсон поделилась с изданием People некоторыми подробностями своей непростой судьбы и изумила всех. Певица раскрыла, что в юности с ней произошел ужасный инцидент. Она стала жертвой друга семьи.

Джессике было всего шесть лет, когда отец ее знакомой лег рядом с ней в постель.

«Сначала он щекотал мою спину. Затем все зашло чересчур далеко, и мне было очень неприятно», — пишет Симпсон в своей книге. Она хотела рассказать родителям, но отчего-то чувствовала себя виновной в произошедшем.

Лишь в 12 лет Джессика все же набралась смелости и поведала маме и папе о том, что с ней делает отец ее подружки. «Я же говорила: что-то происходит!» — с негодованием воскликнула Тина Симпсон. Родитель певицы молча смотрел на дорогу. Больше Джессика никогда не ночевала у своей подруги. Но и о том, что произошло, она больше с родителями не говорила.

Повзрослев, Джессика стала искать способы заглушить душевную боль. И нашла.

«Я убивала себя алкоголем и таблетками», — призналась Джессика в автобиографии.

Когда врачи сказали ей, что она губит свою жизнь, певица одумалась. Она сумела побороть зависимости и оставила все дурное в прошлом. Джессика с гордостью сообщила, что с 2017 года не пробовала ни капли спиртного.

В настоящее время все беды позади. Джессика счастлива с футболистом Эриком Джонсоном, от которого родила двоих детей — дочь Максвелл Дрю и сына Эйса Кнута. В 2014-м они поженились, а в 2019 году Симпсон в третий раз стала матерью. На свет появилась девочка, которую назвали Берди Мэй.



1 2 3 ... 11 В юности Джессика Симпсон пережила сильнейшее душевное потрясение

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