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«Я убивала себя»: Джессика Симпсон ошарашила признанием, что была изнасилована в юности, из-за чего увлеклась наркотиками

39-летняя Джессика Симпсон рассказала, что в юности стала жертвой друга семьи, который изнасиловал ее. В попытке заглушить душевную боль звезда на протяжении долгих лет страдала от алкогольной и наркотической зависимости.
Джессика Симпсон

Глядя на Джессику Симпсон в юности, сложно представить, какая рана на душе этой очаровательной улыбчивой блондинки. Певица, которая напоминала ожившую куклу Барби, уверенно покоряла музыкальный Олимп. Впоследствии она пропала с радаров — Джессика решила посвятить все свое время семье. 

Казалось бы, спокойная жизнь и никаких потрясений. Но нет.

В преддверии выхода своей автобиографии «Открытая книга» Джессика Симпсон поделилась с изданием People некоторыми подробностями своей непростой судьбы и изумила всех. Певица раскрыла, что в юности с ней произошел ужасный инцидент. Она стала жертвой друга семьи. 

Джессике было всего шесть лет, когда отец ее знакомой лег рядом с ней в постель. 

«Сначала он щекотал мою спину. Затем все зашло чересчур далеко, и мне было очень неприятно», — пишет Симпсон в своей книге. Она хотела рассказать родителям, но отчего-то чувствовала себя виновной в произошедшем.

Лишь в 12 лет Джессика все же набралась смелости и поведала маме и папе о том, что с ней делает отец ее подружки. «Я же говорила: что-то происходит!» — с негодованием воскликнула Тина Симпсон. Родитель певицы молча смотрел на дорогу. Больше Джессика никогда не ночевала у своей подруги. Но и о том, что произошло, она больше с родителями не говорила. 

Повзрослев, Джессика стала искать способы заглушить душевную боль. И нашла.

«Я убивала себя алкоголем и таблетками», — призналась Джессика в автобиографии. 

Когда врачи сказали ей, что она губит свою жизнь, певица одумалась. Она сумела побороть зависимости и оставила все дурное в прошлом. Джессика с гордостью сообщила, что с 2017 года не пробовала ни капли спиртного.

В настоящее время все беды позади. Джессика счастлива с футболистом Эриком Джонсоном, от которого родила двоих детей — дочь Максвелл Дрю и сына Эйса Кнута. В 2014-м они поженились, а в 2019 году Симпсон в третий раз стала матерью. На свет появилась девочка, которую назвали Берди Мэй.

Не так давно Джессика изумила поклонников, сильно похудев после рождения третьего ребенка. Певица признавалась, что избавиться от 45 лишних кг было действительно непросто. 

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22 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @jessicasimpson/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Джессика Симпсон

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