Канадцы массово подписывают петицию против Меган Маркл и принца Гарри

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду возник вопрос о том, кто будет оплачивать их охрану. Канадские налогоплательщики уверены: за свою жизнь Сассексы должны отвечать сами, а потому создали особую петицию.

Принц Гарри и Меган Маркл захотели начать независимую от британской королевской семьи жизнь. Им разрешили уехать и снять с себя обязанности перед страной, однако, как и раньше, им требуется круглосуточная охрана. В Великобритании это условие оплачивается налогоплательщиками, но как быть с Канадой? Этот вопрос до сих пор не разрешен, однако в распоряжении принца Гарри и Меган Маркл уже находятся 6 человек, часть британцев, часть канадцев.

Пока официального постановления нет, однако член парламента Канады уже создал петицию против финансирования охраны.

Лорел Коллинз, депутат штата Виктория, уверена — налогоплательщики не должны платить за безопасность даже столь почетных гостей страны. Более 80 000 канадцев уже подписали эту петицию.

Бывший министр внутренних дел сообщил MailOnline, что британцы могут столкнуться с «огромным счетом», если не придут к договоренности по этому вопросу. Предполагалось, что Великобритания и Канада заключат соглашение, по которому финансирование охраны Сассексов будет делиться на две части. Однако Лорел Коллинз, как и многих других, это совершенно не устраивает.

1 2 3 ... 10 Сейчас за беопасность Сассексов в Канаде отвечает около 6 телохранителей

Петиция существует лишь 6 дней, поэтому не исключено, что в ближайшее время ее подпишет огромное количество человек. Надеемся, что принц Гарри и Меган Маркл, а также их советники, смогут найти выход из этого положения!