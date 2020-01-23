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Канадцы массово подписывают петицию против Меган Маркл и принца Гарри

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду возник вопрос о том, кто будет оплачивать их охрану. Канадские налогоплательщики уверены: за свою жизнь Сассексы должны отвечать сами, а потому создали особую петицию.

Принц Гарри и Меган Маркл захотели начать независимую от британской королевской семьи жизнь. Им разрешили уехать и снять с себя обязанности перед страной, однако, как и раньше, им требуется круглосуточная охрана. В Великобритании это условие оплачивается налогоплательщиками, но как быть с Канадой? Этот вопрос до сих пор не разрешен, однако в распоряжении принца Гарри и Меган Маркл уже находятся 6 человек, часть британцев, часть канадцев.

Пока официального постановления нет, однако член парламента Канады уже создал петицию против финансирования охраны. 

Лорел Коллинз, депутат штата Виктория, уверена — налогоплательщики не должны платить за безопасность даже столь почетных гостей страны. Более 80 000 канадцев уже подписали эту петицию. 

Бывший министр внутренних дел сообщил MailOnline, что британцы могут столкнуться с «огромным счетом», если не придут к договоренности по этому вопросу. Предполагалось, что Великобритания и Канада заключат соглашение, по которому финансирование охраны Сассексов будет делиться на две части. Однако Лорел Коллинз, как и многих других, это совершенно не устраивает. 

  • Меган Маркл
    1 2 3 ...10
    Сейчас за беопасность Сассексов в Канаде отвечает около 6 телохранителей
    Смотреть галерею

Петиция существует лишь 6 дней, поэтому не исключено, что в ближайшее время ее подпишет огромное количество человек. Надеемся, что принц Гарри и Меган Маркл, а также их советники, смогут найти выход из этого положения!

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23 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какие нехорошие жадные канадцы. Могли бы пожалеть несчастную слабую женщину, как она без телохранителей-то обойдется? На нее же злые фотографы все время нападают ((((

  • Около шести - это как? пять с половиной телохранителей или пять с тремя четвертями? )

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