Наталья Бочкарева продает «легендарный Кадиллак», на котором ее задержали с запрещенными веществами

Прошлой осенью СМИ сообщили о задержании 39-летней Натальи Бочкаревой. Как тогда стало известно журналистам, в ночное время актрису остановили на дороге сотрудники ДПС и при обыске обнаружили у нее запрещенные вещества.
На днях Наталья официально признала вину по делу, но после заявила, что по-прежнему считает себя невиновной — просто ей пришлось смириться с ситуацией.
Бочкаревой назначили штраф в 30 тысяч рублей. К слову, за пару месяцев до этого знаменитость лишили прав: в следующий раз она сможет сесть за руль только во второй половине 2021 года.
Все прошедшие недели машина актрисы стояла в гараже и не использовалась ее семьей. Автомобиль вполне мог бы так простоять и до следующего года — но 23 января Бочкарева приняла решение все же продать его.
«Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер. Поэтому сегодня я окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, коня. Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — написала Наталья в своем микроблоге.
Кстати, именно этот автомобиль «участвовал» в той роковой встрече Бочкаревой с представителями полиции. Из-за этого артистка называет машину «легендарной» и считает, что обязательно найдет для нее особого ценителя.