Наталья Бочкарева продает «легендарный Кадиллак», на котором ее задержали с запрещенными веществами

Вот уже несколько месяцев Наталья Бочкарева не имеет права водить автомобиль. Именно поэтому звезда сериала «Счастливы вместе» все же решила избавиться от своей любимой машины.

Наталья Бочкарева

Прошлой осенью СМИ сообщили о задержании 39-летней Натальи Бочкаревой. Как тогда стало известно журналистам, в ночное время актрису остановили на дороге сотрудники ДПС и при обыске обнаружили у нее запрещенные вещества.

На днях Наталья официально признала вину по делу, но после заявила, что по-прежнему считает себя невиновной — просто ей пришлось смириться с ситуацией.



Бочкаревой назначили штраф в 30 тысяч рублей. К слову, за пару месяцев до этого знаменитость лишили прав: в следующий раз она сможет сесть за руль только во второй половине 2021 года.

Все прошедшие недели машина актрисы стояла в гараже и не использовалась ее семьей. Автомобиль вполне мог бы так простоять и до следующего года — но 23 января Бочкарева приняла решение все же продать его.

По словам звезды, теперь она оценила все преимущества езды на заднем сидении и не стремится снова вернуться за руль.

«Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер. Поэтому сегодня я окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, коня. Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — написала Наталья в своем микроблоге.

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Кстати, именно этот автомобиль «участвовал» в той роковой встрече Бочкаревой с представителями полиции. Из-за этого артистка называет машину «легендарной» и считает, что обязательно найдет для нее особого ценителя.