Следящая за фигурой после родов Анастасия Решетова позволила себе торт в день рождения

На днях Анастасия Решетова не стала отказываться от сладкого, и у нее на то был вполне весомый аргумент. Девушка празднует день рождения, а торт — неизменный атрибут этого праздника.

После появления на свет первенца Ратмира Анастасия Решетова буквально считала дни до того, чтобы скорее отправиться в спортзал. Она стремилась быстрее вернуть себе «добеременную» форму и ради этого была готова на многое.

Так, Анастасия занимается аэростретчингом и силовыми упражнениями с небольшими весами. Она тщательно следит за своим питанием, соблюдая диету для кормящих мам. Сообщалось, что Решетова отказалась от жареного и мучного, а также исключила из рациона сладости.

Но 23 января Анастасия все же разрешила себе запретное лакомство. Она разместила в Инстаграме снимок, на котором держит тарелку с куском торта и зажженной свечой. Решетовой исполнилось 24 года!

В комментариях под фотографией поклонники оставили под фотографией множество пожеланий и комплиментов. «С днем рождения, красотка», «Будь самой счастливой и крепкого-крепкого здоровья твоей семье», — писали фолловеры.

Напомним, 16 октября 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой. Недавно она и Тимати взяли 3-месячного сына в его первое путешествие, и в настоящее время вся их большая семья отдыхает в Коста-Рике.



Пока рэпер покоряет волны на доске, Анастасия наслаждается прекрасной погодой и позволяет себе расслабиться. На днях бизнесвумен даже разместила снимок без фильтров и макияжа.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова недавно стала впервые стала мамой

Woman.ru поздравляет Анастасию Решетову с днем рождения!