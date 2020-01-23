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Следящая за фигурой после родов Анастасия Решетова позволила себе торт в день рождения

На днях Анастасия Решетова не стала отказываться от сладкого, и у нее на то был вполне весомый аргумент. Девушка празднует день рождения, а торт — неизменный атрибут этого праздника.
Анастасия Решетова

После появления на свет первенца Ратмира Анастасия Решетова буквально считала дни до того, чтобы скорее отправиться в спортзал. Она стремилась быстрее вернуть себе «добеременную» форму и ради этого была готова на многое. 

Так, Анастасия занимается аэростретчингом и силовыми упражнениями с небольшими весами. Она тщательно следит за своим питанием, соблюдая диету для кормящих мам. Сообщалось, что Решетова отказалась от жареного и мучного, а также исключила из рациона сладости. 

Анастасия Решетова
Но 23 января Анастасия все же разрешила себе запретное лакомство. Она разместила в Инстаграме снимок, на котором держит тарелку с куском торта и зажженной свечой. Решетовой исполнилось 24 года!

В комментариях под фотографией поклонники оставили под фотографией множество пожеланий и комплиментов. «С днем рождения, красотка», «Будь самой счастливой и крепкого-крепкого здоровья твоей семье», — писали фолловеры.

Напомним, 16 октября 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой. Недавно она и Тимати взяли 3-месячного сына в его первое путешествие, и в настоящее время вся их большая семья отдыхает в Коста-Рике.

Пока рэпер покоряет волны на доске, Анастасия наслаждается прекрасной погодой и позволяет себе расслабиться. На днях бизнесвумен даже разместила снимок без фильтров и макияжа.

Woman.ru поздравляет Анастасию Решетову с днем рождения!

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23 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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2 комментария Добавить комментарий
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