Виктория Лопырева рассказала о теплых отношениях с сестрой Игоря Булатова

Виктория Лопырева, супруга Игоря Булатова и мама его сына Лионеля, видимо, смогла наладить хорошие отношения со всей семьей своего мужа. А с сестрой Игоря, основательницей Beauty Bistro Лаурой Кореневой, она и вовсе не разлей вода.
В день рождения Лауры Виктория решила очень трогательно поздравить ее в Инстаграме, выложив совместное фото. «Как мы выяснили, ты мне приходишься зоЛОВкой и единственное, что приходит в голову, что это производное от английского LOVE, потому что ты у нас очень добрая девочка, которую мы все очень любим и желаем, чтобы ты всегда была счастлива и здорова!» — написала Лопырева.
«Ты супер sister, отличный partner in crime и просто top auntie», — добавила Виктория.
Напомним, 4 декабря Виктория подтвердила, что вышла замуж Булатова. «Я называю Игоря мужем, потому что Игорь — мой муж. Официально. Мы поженились. Видишь, окольцевали», — с улыбкой рассказала Виктория ведущей шоу «Ходят слухи».
Булатов сделал Виктории предложение еще в тот период, когда она была беременна их сыном Марком Лионелем, однако тогда они не могли пожениться, поскольку бывшая жена Игоря Тата Карапетян не давала согласия на развод.