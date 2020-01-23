Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева рассказала о теплых отношениях с сестрой Игоря Булатова

36-летняя Виктория Лопырева трогательно поздравила сестру Игоря Булатова в Инстаграме с днем рождения.

Виктория Лопырева, супруга Игоря Булатова и мама его сына Лионеля, видимо, смогла наладить хорошие отношения со всей семьей своего мужа. А с сестрой Игоря, основательницей Beauty Bistro Лаурой Кореневой, она и вовсе не разлей вода.

В день рождения Лауры Виктория решила очень трогательно поздравить ее в Инстаграме, выложив совместное фото. «Как мы выяснили, ты мне приходишься зоЛОВкой и единственное, что приходит в голову, что это производное от английского LOVE, потому что ты у нас очень добрая девочка, которую мы все очень любим и желаем, чтобы ты всегда была счастлива и здорова!» — написала Лопырева.

«Ты супер sister, отличный partner in crime и просто top auntie», — добавила Виктория.

Напомним, 4 декабря Виктория подтвердила, что вышла замуж Булатова. «Я называю Игоря мужем, потому что Игорь — мой муж. Официально. Мы поженились. Видишь, окольцевали», — с улыбкой рассказала Виктория ведущей шоу «Ходят слухи». 

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 ...8
    Когда общественность узнала о романе Лопыревой и Булатова, разразился скандал
    Смотреть галерею

Булатов сделал Виктории предложение еще в тот период, когда она была беременна их сыном Марком Лионелем, однако тогда они не могли пожениться, поскольку бывшая жена Игоря Тата Карапетян не давала согласия на развод.

Перейти к обсуждению 2


23 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @laurik_k, @lopyrevavika/Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Викуся выучила новые слова и решила вывалить все свои знания английского в одном посте?

  • Гость

    Викуся выучила новые слова и решила вывалить все свои знания английского в одном посте?

    Считает, что по-английски изъясняться круче, чем по-русски. И рожала в США. Короче, классическая патриотка, среди наших звездулек таких каждый второй🤦🏻‍♀️

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.