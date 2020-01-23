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Гроб, провокационные наряды и топовые модели: чем запомнился последний кутюрный показ Жан-Поля Готье

Ирландские пляски, гроб, из которого появилась модель... С одной стороны безумие, с другой — а как еще мог пройти последний показ Jean-Paul Gauthier?

22 января прошел последний показ Жан-Поля Готье, приуроченный к 50-летию его карьеры. Модельер пообещал поклонникам, что вместе с этим не уходит из мира моды. Сейчас он с продолжает работать над проектами, информация о которых появится позже.

Готье никогда не скрывал, что обожает устраивать шоу. Теперь он собирается заниматься постановками — уже в феврале он приедет в Россию с программой Fashion Freak Show.

А пока вернемся к прошедшему показу. В парижском театре Theatre du Chatelet давали настоящий спектакль. В самом начале под песню Эми Уайнхаус Back to Black скорбящие модели, одетые во все черное, собрались на подиуме и замерли в ожидании.

Шесть человек вынесли на сцену гроб, крышку которого пронзили два металлических конуса. Складывалось впечатление, что на него поместили легендарное бра, которое Готье придумал еще в детстве.

Так, в недавнем интервью Владимиру Познеру кутюрье признался, что его первой моделью стал... его плюшевый мишка. А одной из первых вещей, которую создал мастер, был конусообразный бюстгальтер.

Затем шоу начало набирать обороты. Карли Клосс вышла из толпы в черной куртке с погребальным венком на спине. На ленте — надпись La Mode Pour La Vie («Мода на всю жизнь»). Карли открыла гроб, в нем стояла манекенщица в кукольном платье.

На показе Jean Paul Gaultier продемонстрировали порядка 200 нарядов. Каждый аутфит — модернизированный образ из золотой коллекции Готье. Эти наряды не зря ждали своего часа столько лет. 

Коко Роша появилась на подиуме, танцуя ирландский танец. Точно так же 14 лет назад модель дебютировала на показе маэстро. Летиция Каста, которая впервые вышла на подиум в 15 лет, пришла на последнее шоу Жан-Поля в том же джинсовом жакете.

В конце триумфального представления Жан-Поль Готье вышел под гремящие аплодисменты и восхищенные возгласы. На кутюрье был синий комбинезон, напоминающий одежду рабочих. Мастер!

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23 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @ocannaramos/Instagram
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Жан Поль Готье

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • ужасненько - все, что можно написать. Шоу, и все тут..

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