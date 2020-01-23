Как Юлия Снигирь проводит время с Евгением Цыгановым и его детьми от первого брака

Юлию Снигирь неспроста считают одной из самых скрытных знаменитостей. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому, если она и делится информацией о том, как протекают ее семейные будни, то строго дозированно.
На новом снимке, который актриса разместила в инстаграм-историях, запечатлены Евгений и двое детей, которые с интересом рассматривают экспозицию в музее. Поклонники пары предположили, что девочка — это младшая дочь актера Вера. Цыганов расстался с Ириной Леоновой, когда она была беременна малышкой.
Не так давно Снигирь, которая обычно редко говорит о своей семье, разоткровенничалась и поделилась некоторыми подробностями о характере Федора. А заодно упомянула, что поладила с детьми Цыганова от экс-супруги. Более того, они даже помогают ей в воспитании наследника.
«Сыну 3,5 года. Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые ставят его на место», — рассказала Юлия.