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Как Юлия Снигирь проводит время с Евгением Цыгановым и его детьми от первого брака

Юлия Снигирь сумела наладить хорошие отношения с отпрысками актера от Ирины Леоновой. Все вместе они периодически посещают светские мероприятия и осматривают достопримечательности. Наследники Цыганова даже участвуют в воспитании общего сына актера и его возлюбленной.
Юлия Снигирь

Юлию Снигирь неспроста считают одной из самых скрытных знаменитостей. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому, если она и делится информацией о том, как протекают ее семейные будни, то строго дозированно.

Евгений Цыганов

На новом снимке, который актриса разместила в инстаграм-историях, запечатлены Евгений и двое детей, которые с интересом рассматривают экспозицию в музее. Поклонники пары предположили, что девочка — это младшая дочь актера Вера. Цыганов расстался с Ириной Леоновой, когда она была беременна малышкой.

Что касается мальчика, то здесь мнения поклонников разделились: одни считают, что Евгений взял с собой их с Юлией сына Федора. Другие предполагают, что на фотографии младший сын Ирины — Георгий, родившийся в 2014 году.

Не так давно Снигирь, которая обычно редко говорит о своей семье, разоткровенничалась и поделилась некоторыми подробностями о характере Федора. А заодно упомянула, что поладила с детьми Цыганова от экс-супруги. Более того, они даже помогают ей в воспитании наследника.

«Сыну 3,5 года. Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые ставят его на место», — рассказала Юлия.

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23 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @yuliasnigir/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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