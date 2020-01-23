Как Юлия Снигирь проводит время с Евгением Цыгановым и его детьми от первого брака

Юлия Снигирь сумела наладить хорошие отношения с отпрысками актера от Ирины Леоновой. Все вместе они периодически посещают светские мероприятия и осматривают достопримечательности. Наследники Цыганова даже участвуют в воспитании общего сына актера и его возлюбленной.

Юлию Снигирь неспроста считают одной из самых скрытных знаменитостей. Звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому, если она и делится информацией о том, как протекают ее семейные будни, то строго дозированно.

На новом снимке, который актриса разместила в инстаграм-историях, запечатлены Евгений и двое детей, которые с интересом рассматривают экспозицию в музее. Поклонники пары предположили, что девочка — это младшая дочь актера Вера. Цыганов расстался с Ириной Леоновой, когда она была беременна малышкой.

Что касается мальчика, то здесь мнения поклонников разделились: одни считают, что Евгений взял с собой их с Юлией сына Федора. Другие предполагают, что на фотографии младший сын Ирины — Георгий, родившийся в 2014 году.

Не так давно Снигирь, которая обычно редко говорит о своей семье, разоткровенничалась и поделилась некоторыми подробностями о характере Федора. А заодно упомянула, что поладила с детьми Цыганова от экс-супруги. Более того, они даже помогают ей в воспитании наследника.

1 2 3 ... 10 Юлия Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым в 2014 году

«Сыну 3,5 года. Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые ставят его на место», — рассказала Юлия.