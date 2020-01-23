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«Ни денег, ни работы, ни даже жилья»: Оксана Лаврентьева вспомнила, как в 20 лет не побоялась уйти с ребенком на руках от тирана

Сегодня Оксана Лаврентьева — счастливая жена и мама и успешная бизнесвумен. Но в начале своего пути, будучи матерью-одиночкой, она не могла и предположить, что достигнет такого успеха. 
Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева

41-летняя Оксана Лаврентьева не привыкла ничего скрывать от своих фолловеров. Женщина всегда готова и рассказать об успехах своего бизнеса, и выложить обнаженные фотографии

23 января бизнесвумен решилась на новую порцию откровений. 

Во время недавних разговоров с подписчиками Оксану сильно возмутил тот факт, что многие женщины готовы терпеть побои и унижения от сожителей и супругов, только бы не разрушать семью и не сталкиваться с новыми проблемами.

 
 

Лаврентьева в корне не согласна с такой позицией и считает, что ни в коем случае нельзя становиться жертвой. А еще оказалось, что давным-давно Оксана сама попадала в такую ситуацию...

«На этой фотографии я совсем ребенок, мне 19, и я беременна. Когда Алине был год, я ушла в никуда. Потому что не хотела быть жертвой, за которую решают обстоятельства. У меня не было ни денег, ни образования, ни работы, ни даже жилья, только младенец на руках», — вспоминает бизнесвумен. 

По словам Лаврентьевой, в тот же момент, когда она ушла от отца своей дочери, решили развестись со своими мужьями ее мама и тетя. «На троих мы сняли квартиру 30 метров и жили там вчетвером. В ежедневном безденежье, страхе за будущее и в полном непонимании, как из всего этого выбраться», — продолжает женщина. 

Оксана предпочла не вспоминать подробности жизни в тот период, но заверила, что приходилось очень и очень тяжело. «В итоге жизнь повернулась так, что все наладилось. Можно сказать, что нам всем феерически повезло. Но повезло бы нам, если бы мы остались там, где оставаться было невыносимо? И может ли вообще повезти тем, кто не пытается что-то изменить?» — риторически закончила рассуждения знаменитость. 

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23 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @iamalinalavrenteva, @olololnew/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Оксана Лаврентьева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Стрижка ей жутко не идет.

  • Таких женщин, как она, пол-страны. Имеется ввиду первая часть Марлезонского балета, естественно. Никого не хочу обидеть из присутствующих.

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