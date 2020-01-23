«Бородавку пририсовать»: Ксения Собчак рассказала, какие чувства у нее вызывают красивые девушки

Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах в компании Глюкозы и Яны Расковаловой. Подруги решили устроить фотосессию в дизайнерских нарядах, в ходе которой Ксения Собчак раскрыла свое отношение к красивым женщинам.

23 января 2020 · Текст: · Фото:

38-летняя Ксения Собчак находится на Мальдивах, где проводит время в компании своих подруг. Знаменитости решили организовать пляжную съемку: пригласили фотографа и нарядились в платья Yana Dress. 

Собчак поделилась забавными кадрами, на которых ехидно общается с Натальей Ионовой: «А ты куда такая красивая собралась? Ты же вроде замужем. Фанатов твоих тут нет. Меня красивые женщины могут только раззадорить».

После этих слов Глюкоза выхватила телефон из рук журналистки и направила камеру на нее. Оказалось, что Собчак собиралась позировать в точно таком же белом платье, но с бахромой розового цвета. 

«У тебя совесть есть? Как кто-то хоть чуть-чуть становится красивым, ты сразу начинаешь уничтожать», — обратилась певица к Собчак. Ответ не заставил себя долго ждать: «Ну конечно, сразу бородавку пририсовать!»

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После этого мимо прошла Расковалова, и Собчак в шутку предложила запереть дизайнера в туалете, чтобы она не смогла принять участие в фотосессии. Нелегко приходится красивым женщинам, которые дружат с Ксенией Анатольевной!

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Комментарии

3
под именем
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  • Ну а что остается , только самоирония...
  • Вау, какой в реальности болъшой лоб у Глюкозы
  • Эээ... Я одна ничего не поняла?🙄

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