После этих слов Глюкоза выхватила телефон из рук журналистки и направила камеру на нее. Оказалось, что Собчак собиралась позировать в точно таком же белом платье, но с бахромой розового цвета.

«У тебя совесть есть? Как кто-то хоть чуть-чуть становится красивым, ты сразу начинаешь уничтожать», — обратилась певица к Собчак. Ответ не заставил себя долго ждать: «Ну конечно, сразу бородавку пририсовать!»