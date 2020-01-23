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Кэти Холмс стремительно худеет от отчаяния и разбитого сердца

Поклонники Кэти Холмс бьют тревогу: инсайдер сообщил, что актриса стала сама не своя. Она сильно похудела, истязает себя строгой диетой, а всему виной — ее расставание с актером Джейми Фоксом.
Кэти Холмс
Джейми Фокс и Кэти Холмс

Кэти Холмс и Джейми Фокс считались одной из самых скрытных пар Голливуда. Они на протяжении нескольких лет не говорили о своих отношениях, но папарацци все же периодически удавалось их встречать на прогулках. Они впервые вышли в свет лишь весной 2019-го, появившись вместе на Met Gala.

Увы, но в том же году стало известно о расставании актеров. Они разошлись без всякой шумихи, и журналисты узнали об этом событии только спустя несколько месяцев.

И если Джейми быстро оправился и закрутил роман с 26-летней моделью и официанткой Даной Карпио, то для Кэти все закончилось вовсе не так радужно. Разрыв сказался на Холмс сильнее, чем многие предполагали.

Кэти Холмс

Впрочем, звезда «Бухты Доусона» не стремится откровенничать. За нее это делают вездесущие инсайдеры. Как оказалось, поклонникам актрисы стоит начать переживать. Знаменитость худеет не по дням, а по часам. Аноним рассказал порталу Radar Online, что Холмс уже весит не более 41 килограмма!

«Кэти не ест ничего, кроме сельдерея и зеленого салата с горстью семечек и орехов. Она потребляет не более 500 калорий в день. В результате одежда висит на ней, как на вешалке», — рассказал анонимный источник из близкого окружения актрисы. 

Звезда уже столкнулась с последствиями такой суровой диеты. Уменьшение рациона сказалось на ее здоровье:

«Теперь она часто испытывает проблемы с дыханием. А под макияжем Кэти скрывает серый цвет лица», — сообщил обеспокоенный инсайдер.

Поклонники актрисы и ее близкое окружение надеются, что Кэти одумается и остановится, пока не стало поздно. Даже ее дочь Сури умоляет маму перейти на более калорийные продукты.

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23 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кэти Холмс

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