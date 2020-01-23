Абсолютно голая Волочкова легла на снег и прикрылась веником

Анастасия Волочкова уже вернулась из Таиланда, но не собирается оставлять своих поклонников без откровенных фотографий. Для 44-летней балерины и любительницы эпатировать публику даже мороз не помеха для удачного снимка.
На фото, которое знаменитость опубликовала в Инстаграме, она позирует абсолютно голой, лежа на свежевыпавшем снеге. Единственное, что прикрывает грудь балерины, — банный веник.
Волочкова отменила возможность комментирования своих публикаций, но, судя по огромному количеству лайков, поклонники оценили оригинальный кадр по достоинству.
Учитывая ее заявление о скорой свадьбе, можно предположить, что фотоаппарат держал будущий муж. Видимо, новый избранник Волочковой поддерживает ее любовь к откровенным фото и даже готов ей в этом посодействовать.