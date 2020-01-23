Абсолютно голая Волочкова легла на снег и прикрылась веником

Анастасия Волочкова так обрадовалась выпавшему снегу, что не удержалась и наконец сделала настоящее зимнее фото. Стоит ли говорить, что балерина не стала изменять своему фирменному стилю...

Анастасия Волочкова уже вернулась из Таиланда, но не собирается оставлять своих поклонников без откровенных фотографий. Для 44-летней балерины и любительницы эпатировать публику даже мороз не помеха для удачного снимка.

«Наконец-то выпал снег! Зима — лучшее время для русской бани», — эмоционально заявила Анастасия.

На фото, которое знаменитость опубликовала в Инстаграме, она позирует абсолютно голой, лежа на свежевыпавшем снеге. Единственное, что прикрывает грудь балерины, — банный веник.



Волочкова отменила возможность комментирования своих публикаций, но, судя по огромному количеству лайков, поклонники оценили оригинальный кадр по достоинству.

Учитывая ее заявление о скорой свадьбе, можно предположить, что фотоаппарат держал будущий муж. Видимо, новый избранник Волочковой поддерживает ее любовь к откровенным фото и даже готов ей в этом посодействовать.