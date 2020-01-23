Елена Валюшкина поделилась редким снимком сына и дочери от второго брака

В 23-й день рождения сына актриса Елена Валюшкина опубликовала в Инстаграме фото с уже совсем взрослыми детьми от первого брака.

Елена Валюшкина

Артистка Елена Валюшкина была замужем дважды. Первым ее супругом стал артист Леонид Фомин. Пикантности прибавляет не только то, что он был значительно старше молодой супруги (аж на 15 лет), но и то, что Фомин являлся ее преподавателем в Щепкинском училище. Дороги возлюбленных разошлись спустя 11 лет совместной жизни.

Леонид Фомин

Вторым супругом актрисы стал ее коллега по цеху Александр Яцко. От этого брака на свет появилось двое детей: сын Василий и дочь Маша. В 2003 году, спустя 20 лет брака, и эти отношения потерпели крах.

Александр Яцко

Валюшкина очень редко выкладывает в Инстаграм фото детей, однако в честь 23-летнего дня рождения Василия она сделала исключение. «Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», — эмоционально подписала пост Елена.

Подписчики уже успели оценить и привлекательную внешность отпрысков Валюшкиной, а также то, что брат с сестрой невероятно похожи друг на друга.

«Прекрасные детки», «Какие они у вас хорошие», «Счастья вашей семье», — писали фолловеры. Некоторые, правда, отметили, что дочь Маша — точная копия самой Елены, а вот Василий больше похож на отца.

1 2 3 4 5 6 7 Будущая актриса Елена Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в немецком городе Потсдам в семье военного

Сейчас Александр Яцко находится в отношениях с молодой возлюбленной по имени Дарья и собирается на ней жениться. «На днях у меня свадьба. Я влюблен. Даша моложе меня, она не публичный человек. Оказалось, что у меня есть еще какая-то пылкость, несмотря на уже почтенный возраст», — говорил Яцко буквально пару недель назад.