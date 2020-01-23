«Идите работать!»: Тина Канделаки отчитала жен богатых мужчин, которые от безделья изводят горничных

Тина Канделаки всегда метко высказывается о современных социальных проблемах. На этот раз self-made woman затронула тему женщин, привыкших ни в чем себе не отказывать за чужой счет. Телеведущая и бизнес-леди дала им дельный совет, который стал причиной бурных обсуждений среди пользователей Сети.

Тина Канделаки по праву считается эталоном современной женщины. В перерывах между работой, выступлениями на форумах и разработкой бизнес-проектов вместе с дочерью эта красавица успевает ежедневно заниматься спортом, вести блог и участвовать в съемках. Кажется, у self-made woman не остается ни минуты свободного времени. Однако времени на то, чтобы с помощью соцсетей рассказать о социальных проблемах, у Канделаки хватает. На этот раз брюнетка затронула тему «синдрома вахтера» и порассуждала об иждивенках богатых мужчин.

«С умилением наблюдаю за развитием класса женщин, приобретших богатство и статус за счет своих мужей, но хотела бы высказаться об их самозанятости. Да, двадцать лет назад они нашли своего студента, который стал мини-, миди- или макси-олигархом, и обрели все элементы богатства. У них есть большое количество слуг, они заняты выбором очередного интерьера или новым местом для отдыха и достают всех, кто на них работает. Легенды, которые передают из уст в уста люди, проработавшие в таких домах, заставляют волосы стоять дыбом. Безделье приводит к бесконечному докапыванию до своего персонала», — написала Канделаки.



Бизнес-леди поведала истории о том, как обеспеченные дамы тиранизируют прислугу и срывают на них свою агрессию: отчитывают горничных за единственную соринку на комоде, заставляют домашний персонал выстраиваться по утрам в форме... Канделаки резко осудила подобное поведение и объяснила его причины.



1 2 3 ... 11 Тина Канделаки никогда не сидит без дела

«Все дело в том, что таким женщинам необходимо доказывать свою значимость. Если муж, обеспечивающий этот быт, приобрел статус и уважение своей работой, то что остается жене? Гонять слуг и мнить себя среди них владычицей. Она уже не является героиней сексуальных фантазий. Сейчас это просто дама на хозяйстве, которая тешит самолюбие имитацией своей нужности», — заключила знаменитость.



В завершении своего послания Тина Канделаки поделилась с «барышнями» дельным советом, актуальным в любое время, а в период полной эмансипации — особенно: «Не тратьте свою жизнь на построение иллюзии своей значимости. Сегодня уже нет никаких уз, которые удержат мужчину рядом с вами. Саморазвитие, занятость реальным делом и конкретный результат вашей деятельности поможет вам обрести подлинное уважение вашего принца. Идите работать, только по-настоящему!»