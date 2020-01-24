Принц Гарри и Меган Маркл временно лишились основного заработка

Герцогу и герцогине Сассекским принадлежит торговая марка Royal Sussex — продажа футболок, значков и открыток с фотографиями и атрибутикой звездной пары приносит колоссальный доход. Но из-за одного предприимчивого австралийского врача бренд был заблокирован.

После переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл ищут решение своих финансовых проблем. Независимость независимостью, а от «королевской» торговой марки Royal Sussex они отказываться не хотели. Еще бы, ведь продажа вещей с атрибутикой членов правящей династии приносила колоссальный доход и сама по себе стоит миллиарды фунтов стерлингов. Елизавета II еще не решила, могут ли принц Гарри и Меган Маркл использовать этот бренд или же их, снявших с себя королевские обязанности, необходимо лишить этого источника дохода.

Пока решение не было принято, все оставалось по-прежнему: продукция (толстовки, футболки, золотые тарелки, значки и открытки с изображением Сассексов) продавалась по всему миру. Однако некий австралийский врач пресек это и подал жалобу. Документы правительственного ведомства по интеллектуальной собственности сообщают, что во вторник 22 января было зарегистрировано официальное «уведомление об угрозе оппозиции».



Дело в том, что после регистрации товарного знака наступает период «возражения», когда любому человеку, выступающему против его использования, разрешается на законодательном уровне выразить свои претензии. Во время такого протеста бренд временно блокируется.



Возражение было подано Бенджамином Вустером из австралийского города Виктории, который, как полагают, работал врачом в Национальной службе здравоохранения в столице Великобритании с 2011 по 2014 год и изучал медицину в колледже Лондона. Неизвестно, почему он подал заявление против Сассексов.



1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл хорошо зарабатывали на продаже сувениров со своим изображением

Теперь принцу Гарри и Меган Маркл предстоит защищать свое право на использование Royal Sussex в суде. А суд они, к сожалению, могут и не выиграть, ведь вопрос о праве на использование королевской атрибутики да еще и в целях заработка — очень спорный. К тому же, квалифицированные адвокаты и судебные тяжбы стоят немалых денег, так что Сассексам придется выложить немалую сумму, чтобы не потерять основной источник дохода.

