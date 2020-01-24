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Принц Гарри и Меган Маркл временно лишились основного заработка

Герцогу и герцогине Сассекским принадлежит торговая марка Royal Sussex — продажа футболок, значков и открыток с фотографиями и атрибутикой звездной пары приносит колоссальный доход. Но из-за одного предприимчивого австралийского врача бренд был заблокирован. 

После переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл ищут решение своих финансовых проблем. Независимость независимостью, а от «королевской» торговой марки Royal Sussex они отказываться не хотели. Еще бы, ведь продажа вещей с атрибутикой членов правящей династии приносила колоссальный доход и сама по себе стоит миллиарды фунтов стерлингов. Елизавета II еще не решила, могут ли принц Гарри и Меган Маркл использовать этот бренд или же их, снявших с себя королевские обязанности, необходимо лишить этого источника дохода. 

Пока решение не было принято, все оставалось по-прежнему: продукция (толстовки, футболки, золотые тарелки, значки и открытки с изображением Сассексов) продавалась по всему миру. Однако некий австралийский врач пресек это и подал жалобу. Документы правительственного ведомства по интеллектуальной собственности сообщают, что во вторник 22 января было зарегистрировано официальное «уведомление об угрозе оппозиции». 

Дело в том, что после регистрации товарного знака наступает период «возражения», когда любому человеку, выступающему против его использования,  разрешается на законодательном уровне выразить свои претензии. Во время такого протеста бренд временно блокируется. 

Возражение было подано Бенджамином Вустером из австралийского города Виктории, который, как полагают, работал врачом в Национальной службе здравоохранения в столице Великобритании с 2011 по 2014 год и изучал медицину в колледже Лондона. Неизвестно, почему он подал заявление против Сассексов.

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    Принц Гарри и Меган Маркл хорошо зарабатывали на продаже сувениров со своим изображением
    Смотреть галерею

Теперь принцу Гарри и Меган Маркл предстоит защищать свое право на использование Royal Sussex в суде. А суд они, к сожалению, могут и не выиграть, ведь вопрос о праве на использование королевской атрибутики да еще и в целях заработка — очень спорный. К тому же, квалифицированные адвокаты и судебные тяжбы стоят немалых денег, так что Сассексам придется выложить немалую сумму, чтобы не потерять основной источник дохода. 

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24 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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22 комментария Добавить комментарий
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  • Сколько бывает "вшей" среди людей. Лишь бы навредничать, хоть и временно

  • Странный закон, конечно

  • эх Гари, повелся на бабу и всего лишился)

  • Как там кто-то писал, Меган обыграла саму королеву? Ну что же мне кажется она перепутала игру с раздачей карт. Её величество королева Елизавета размах первый! Интересно когда последует удар?

  • Хотелось бы посмотреть на людей, сочиняющих подобные абсурдные законы. Сначала докажите целесообразность иска, потом останавливайте бизнес постороннего к вам бренда. Хозяин не должен страдать из-за развлечения другого человека.

  • Ничего в ведомстве королевы не происходит без ее согласия. И история Сассексов тому доказательство. Как обычно, отвлекающий маневр и манипуляции сознанием народных масс.

  • Сара

    Как там кто-то писал, Меган обыграла саму королеву? Ну что же мне кажется она перепутала игру с раздачей карт. Её величество королева Елизавета размах первый! Интересно когда последует удар?

    При чем тут Меган и королева вообще????? Речь про некоего дядьку из австралии, который веселится, останавливая абсурдным иском чужую работу и прибыль. Понятно, что все это временно. Есть такой сорт людей, кто пишет кляузы, лишь бы написать, и не важно куда.

  • Сара

    Как там кто-то писал, Меган обыграла саму королеву? Ну что же мне кажется она перепутала игру с раздачей карт. Её величество королева Елизавета размах первый! Интересно когда последует удар?

    Обыграла конечно. Королева выглядит мелкой и мстительной змеей. И это видит весь мир. Конечно найдутся люди, которые поддержат королеву в этом случае. На свете много завистников и крохоборов. И этот случай тому подтверждение. Но Меган получила главное - известность, которую можно монетизировать. А как будет ее бренд называться - это дело десятое.

  • Гость

    Ничего в ведомстве королевы не происходит без ее согласия. И история Сассексов тому доказательство. Как обычно, отвлекающий маневр и манипуляции сознанием народных масс.

    Вот делать королеве больше нечего, как уменьшать недельную прибыть с проданных тарелок .

  • Гость

    Вот делать королеве больше нечего, как уменьшать недельную прибыть с проданных тарелок .

    Королева потому и королева, чтобы не отчитываться перед народом.

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