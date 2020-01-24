Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети

Дочка Алсу Микелла Абрамова опять столкнулась с волной критики относительно своих вокальных способностей. На защиту девочки встала знаменитая мама.

На днях Алсу опубликовала в Инстаграме видео, в котором ее дочь Микелла играет на пианино и поет песню «Любовь настала». Артистка поставила смайлик-сердечко и написала: «Всем мира и добра». Пока одни восхищались, другие возмущались.



Одна из подписчиц Алсу решила высказать свое мнение по поводу вокальных данных Микеллы. «Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос...» — написала женщина.

Исполнительница хита «Иногда» решила отреагировать на подобные заявления и язвительно отметила: «Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается».

Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.

1 2 3 ... 10 Микелла Абрамова стала участницей шоу «Голос. Дети» в 2019 году

Микелле не привыкать к подобному. В прошлом году она стала победительницей шоу «Голос. Дети», но зрители развернули настоящую информационную войну против девочки в Интернете и писали, что она была недостойна победы. Руководство Первого канала провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что за Микеллу голосовали боты. Абрамову лишили первого места, а затем объявили победителями всех детей-финалистов.