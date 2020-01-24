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Алсу встала на защиту дочери, которую вновь подвергли критике в Сети

Дочка Алсу Микелла Абрамова опять столкнулась с волной критики относительно своих вокальных способностей. На защиту девочки встала знаменитая мама.

На днях Алсу опубликовала в Инстаграме видео, в котором ее дочь Микелла играет на пианино и поет песню «Любовь настала». Артистка поставила смайлик-сердечко и написала: «Всем мира и добра». Пока одни восхищались, другие возмущались.

Одна из подписчиц Алсу решила высказать свое мнение по поводу вокальных данных Микеллы. «Ну, не знаю... Голос слабый... Есть немного... Но не для сцены... Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос...» — написала женщина.

Исполнительница хита «Иногда» решила отреагировать на подобные заявления и язвительно отметила: «Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается».

Большая часть подписчиков встала на сторону Алсу и ее дочери, однако кто-то отметил, что, вероятно, Микелле как раз и нужно одобрение общественности, поэтому певица и выкладывает подобные видео.

Микелле не привыкать к подобному. В прошлом году она стала победительницей шоу «Голос. Дети», но зрители развернули настоящую информационную войну против девочки в Интернете и писали, что она была недостойна победы. Руководство Первого канала провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что за Микеллу голосовали боты. Абрамову лишили первого места, а затем объявили победителями всех детей-финалистов.

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24 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @alsou_a, @mikellaabramova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
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Алсу

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Если бы не нуждалась в одобрении, эту самодеятельность в сеть не выкладывала бы, а дома бы на кухне наслаждалась просмотром😜 В том-то и дело, что ради одобрения и лайков и выложила. Но не свезло, вот непруха😃

  • Вот ...! Еще смеет противиться объективному мнению об отсутствии силы голоса! пусть скажет спасибо, что в их сторону вообще смотрят! Ведь все понимает про себя и свои данные, так нет же, имеет наглость вякать. Возмутительно.

  • Так и у мамы вокальные данные...все знают.

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