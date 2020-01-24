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«Это счастье, что он у нас есть»: Дмитрий и Елена Маликовы отмечают второй день рождения сына Марка

Два года назад Дмитрий Маликов и его супруга Елена во второй раз стали родителями. Суррогатная мать родила им наследника, которого назвали Марком. 24 января малыш празднует день рождения, и радостное событие Маликовы отмечают всей семьей.
Дмитрий Маликов

24 января Дмитрий Маликов разместил новый пост в своем Инстаграме. Певец активно ведет микроблог: делится видеоклипами, периодически отвечает на скопившиеся у поклонников вопросы и, конечно же, рассказывает о своей жизни.

Дмитрий Маликов, Елена Маликова, Стефания Маликова

Певец выложил забавное видео в честь дня рождения своего сына. Марк празднует двухлетие, и специально к этому событию 19-летняя дочь певца Стефания украсила дом разноцветными воздушными шарами. Также наследница собрала плейлист из любимых песен маленького брата.

«Он уже все умеет и понимает...Только свечи задувать пока не научился... Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года!» — сообщил Дмитрий.

В ролике Маликов, его супруга и дочь уговаривали мальчика подойти поближе и задуть свечи на праздничном торте. Однако все усилия были тщетны: растерянный именинник не понимал, чего же от него хотят. «Давай папа задует свечи», — предложила Елена. Что Дмитрий с удовольствием и сделал. 

В комментариях к ролику малыша поздравили фолловеры Дмитрия: «Это так мило! С днем рождения кроху! Пусть растет умным и счастливым!», «Счастья вам, любви и добра всем, Маркуша у вас хороший и дочь тоже. Вы достойные родители», «С днем рождения прекрасного мальчика».

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24 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @dmitriy_malikov, @steshamalikova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface
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Дмитрий Маликов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • За два года первое фото где Елена с мальчиком)))

  • Жаль, что не выложили поздравление Стеши.

  • Когда будет фото Димы с мамой мальчика?

  • Жена Маликова стала похожа на бабу-ягу после пластик лица.

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