«Это счастье, что он у нас есть»: Дмитрий и Елена Маликовы отмечают второй день рождения сына Марка

Два года назад Дмитрий Маликов и его супруга Елена во второй раз стали родителями. Суррогатная мать родила им наследника, которого назвали Марком. 24 января малыш празднует день рождения, и радостное событие Маликовы отмечают всей семьей.

24 января Дмитрий Маликов разместил новый пост в своем Инстаграме. Певец активно ведет микроблог: делится видеоклипами, периодически отвечает на скопившиеся у поклонников вопросы и, конечно же, рассказывает о своей жизни.

Певец выложил забавное видео в честь дня рождения своего сына. Марк празднует двухлетие, и специально к этому событию 19-летняя дочь певца Стефания украсила дом разноцветными воздушными шарами. Также наследница собрала плейлист из любимых песен маленького брата.

«Он уже все умеет и понимает...Только свечи задувать пока не научился... Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года!» — сообщил Дмитрий.

В ролике Маликов, его супруга и дочь уговаривали мальчика подойти поближе и задуть свечи на праздничном торте. Однако все усилия были тщетны: растерянный именинник не понимал, чего же от него хотят. «Давай папа задует свечи», — предложила Елена. Что Дмитрий с удовольствием и сделал.



В комментариях к ролику малыша поздравили фолловеры Дмитрия: «Это так мило! С днем рождения кроху! Пусть растет умным и счастливым!», «Счастья вам, любви и добра всем, Маркуша у вас хороший и дочь тоже. Вы достойные родители», «С днем рождения прекрасного мальчика».